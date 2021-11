Disidente cubano Yunior García es recibido por ministro español de Exteriores España

Escucha esta nota aquí

El disidente cubano Yunior García fue recibido este viernes en Madrid por el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien reiteró el compromiso de su país con las libertades de expresión y manifestación en Cuba.



"He recibido a @yuniortrebol (Yunior García), a quien he manifestado el compromiso de España con las libertades", informó Albares en su cuenta de Twitter, junto a una foto del encuentro.



García, líder del grupo opositor Archipiélago que convocó una frustrada manifestación el lunes pasado en Cuba por la liberación de presos políticos, llegó el miércoles de forma sorpresiva a Madrid, gracias a una visa de turista otorgada por España.



En una rueda de prensa el jueves, el dramaturgo cubano de 39 años explicó que no pedirá asilo en España y que espera volver a su país cuando su vida y la de su esposa, quien vino con él a Madrid, "no corran peligro"



"Nuestra política es clara" con respecto a Cuba, señaló el ministro Albares este viernes ante una comisión del Congreso de los Diputados: "Libertad de expresión, libertad de manifestación".



Señaló que Madrid sigue pidiendo a las autoridades cubanas que retornen todas las acreditaciones a los periodistas que la agencia pública española EFE tiene en la isla de régimen comunista, y que les fueron retiradas el sábado pasado en vísperas de la manifestación del lunes.



Ya todos los periodistas han recuperado sus acreditaciones de prensa salvo uno, dijo Albares.