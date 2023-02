Disturbios en protesta multitudinaria en contra el gobierno de Perú

"De esta lucha no nos sacan", dijo Adela Paz, una mujer de 68 años, proveniente de Cusco, que pidió por "el cambio de Perú en favor de su gente que trabaja", dijo haciendo un ritual entre la multitud en la Plaza Dos de Mayo, quemando Palo Santo, madera sagrada con un aroma al que se le atribuye propiedades purificantes, con hojas de coca.

"Nosotros no vamos a renunciar a esta lucha, la que tiene que renunciar es la señora usurpadora y el Congreso que arreglan todo para no tener que mejorarnos nada. Solo nos roban y le dan nuestras riquezas a las empresas que no son peruanas", dijo Romina Cuno, una mujer campesina de 37 años de Puno, a la AFP.