Doce miembros de la misión diplomática rusa en la ONU son expulsados de EEUU

Escucha esta nota aquí

Doce miembros de la misión diplomática rusa ante la ONU recibieron la orden de abandonar Estados Unidos para el 7 de marzo, informó este lunes el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, en una conferencia de prensa.



Cuando recién comenzaba la reunión con la prensa, el embajador pidió un minuto a los presentes para responder a una llamada telefónica. "Acabo de recibir la información de que las autoridades estadounidenses han declarado persona non grata a 12 diplomáticos de la misión" de Rusia ante la ONU, dijo al término de la llamada.



El embajador adjunto de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Richard Mills, dijo en una reunión del Consejo de Seguridad que la expulsión de estos diplomáticos se debe a "actividades que no se corresponden" con su estatus.



No ofreció otras precisiones sobre dicha expulsión ni si está relacionada con la invasión rusa en Ucrania.



Mills, que habló al inicio de una reunión del Consejo de Seguridad consagrada al conflicto armado, poco después del anuncio realizado por el embajador ruso Nebenzia, reclamó a este último que se concentrara en el objetivo de la reunión, que era abordar las consecuencias humanitarias de la invasión.



Se trata, dijo Nebenzia en la conferencia de prensa, de una "acción hostil" y una "grave violación del país anfitrión" de sus compromisos en el marco de las reglas aplicables a los extranjeros que trabajan en Naciones Unidas.



El embajador no dio detalles sobre quiénes eran los afectados por la medida ni la razón esgrimida por Estados Unidos para expulsarlos. Tampoco si estaba vinculada a la guerra en Ucrania.



La misión rusa ante la ONU cuenta con un centenar de personas, según una fuente diplomática rusa.



Interrogado, el departamento de Estado estadounidense dijo que no tenía una "reacción inmediata" a este anuncio de Rusia.





