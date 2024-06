Doña Celeste, madre de Pelé, fallece a los 101 años

Celeste Arantes, madre del 'rey' Pelé, murió a los 101 años, un año y medio después que el tricampeón mundial brasileño, anunció este viernes su familia.



"Descansa en paz, abuela", escribió el hijo mayor de Pelé, Edinho, en Instagram, un mensaje ilustrado con una foto suya abrazando a su abuela.



Una de sus nietas, Kely Nascimento, también publicó en la misma red social una foto de la madre de unos de los mejores futbolistas de todos los tiempos.



La familia no dio detalles sobre la causa de la muerte. Según los medios brasileños, llevaba ocho días hospitalizada.



Doña Celeste, como era conocida en Brasil, nació en 1923 en Três Corações, localidad del estado de Minas Gerais, en el sureste del país, donde dio a luz a los 17 años a Edson Arantes do Nascimento, el único futbolista de la historia que ha ganado tres Copas del Mundo.



Casada con Joao Ramos do Nascimento, 'Dondinho', tuvo otros dos hijos: Jair ('Zoca'), que murió de cáncer en 2020, la misma enfermedad que derrotó a Pelé el 29 de diciembre de 2022, y Maria Lucia.



Esta última reveló poco después de la muerte del 'rey' del fútbol que su madre, ya centenaria, desconocía el fallecimiento de su famoso hijo.



"Está en su pequeño mundo", declaró entonces sobriamente a la cadena ESPN.



Tras la muerte de Pelé, el cortejo fúnebre que llevó su féretro pasó por delante de su casa en Santos, la ciudad portuaria cercana a Sao Paulo donde pasó sus últimos años, y donde su hijo brilló durante la mayor parte de su carrera.