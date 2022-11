Donald Trump volvió a Twitter: Elon Musk le devolvió la cuenta

Ya desde antes de tomar control de la red social, Musk dijo que no restauraría cuentas suspendidas hasta que la compañía tuviera un consejo de moderación de contenido con "puntos de vista muy diversos". A pesar de esto, el viernes decidió encuestar a sus seguidores en Twitter para que decidieran, por "Sí" o "No" el "Restaurar al ex presidente Donald Trump".