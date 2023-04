Dos adolescentes arrestados y acusados de asesinato tras tiroteo en Alabama

Dos adolescentes fueron arrestados y acusados de asesinato en Alabama, sur de Estados Unidos, después de que un tiroteo en una fiesta de cumpleaños el fin de semana dejó cuatro muertos y una treintena de heridos, dijeron el miércoles autoridades locales.



Ty Reik McCullough, de 17 años, y Travis McCullough, de 16, fueron arrestados y acusados de asesinato, dijo el sargento Jeremy Burkett, portavoz de la policía de Alabama, en una conferencia de prensa.



Los dos adolescentes, de la localidad de Tuskegee, a unos 60 kilómetros al este de la capital del estado, fueron detenidos el martes por la noche, informó.



A pesar de ser menores de edad, ambos serán llevados ante la justicia como adultos, dijo el fiscal general Mike Segrest, y agregó que cuatro víctimas hospitalizadas aún estaban en estado grave.



El sábado, una fiesta de "Sweet 16", la celebración de cumpleaños número 16 de una chica, equivalente al de las quinceañeras hispanoamericanas, terminó en tragedia en el pequeño pueblo de Dadeville, Alabama, cuando estalló un tiroteo que mató a cuatro jóvenes de entre 17 y 23 años e hirió a 32 personas.



Entre los muertos está Philstavious Dowdell, el hermano mayor de la adolescente que celebraba su cumpleaños. El joven de 18 años era un atleta destacado que había recibido una beca para jugar fútbol americano en la Universidad Estatal de Jacksonville.



La fiesta parece haber degenerado en violencia cuando la madre de la cumpleañera dijo que se había enterado de que había gente armada y les pidió que se fueran, según informes de los medios locales.



Las autoridades aún no han dado ninguna información sobre el motivo del ataque.



A pesar de la corta edad de las víctimas y las trágicas circunstancias, este tiroteo provocó una reacción política relativamente pequeña, incluso aunque el presidente Joe Biden dijo que Estados Unidos estaba "nuevamente en duelo".



La epidemia de violencia armada en Estados Unidos no muestra señales de disminuir.



El tiroteo en Alabama se produjo pocos días después de que un empleado bancario matara a cinco personas en su lugar de trabajo en Kentucky.



También ha habido una serie de tiroteos en los que personas recibieron disparos después de tocar el timbre equivocado, acercarse a la casa equivocada o ingresar al automóvil estacionado equivocado.



La altísima tasa de mortalidad por armas de fuego en Estados Unidos no tiene comparación con la de otros países desarrollados.