Dos coches bomba contra el servicio penitenciario sacuden la capital de Ecuador

Dos coches bomba dirigidos contra el servicio que controla las prisiones estallaron en Quito este miércoles, atentados inusuales en un Ecuador cada vez más violento donde bandas del narcotráfico usan las cárceles como centros de operaciones.



Los atentados con coches bomba y tres ataques con granadas comenzaron en la noche del miércoles en una zona comercial del norte de Quito y no dejaron víctimas. Son una nueva muestra del poder del crimen organizado en un país que hasta hace poco era un oasis de paz entre Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína.



Fue "un día nada fácil, con una tarde y madrugada compleja y rara", lamentó este jueves el alcalde de la capital de tres millones de habitantes, Pabel Muñoz.



Los dos coches bomba cargaban cilindros de gas, constató un fotógrafo de la AFP. Dos vehículos, una camioneta y un sedán, explotaron frente a instalaciones de la entidad estatal a cargo de las prisiones (SNAI) y de un edificio que antes albergaba oficinas de ese organismo.



El director de Investigación Antidrogas de la policía, el general Pablo Ramírez, dijo a la prensa que el sedán tenía "dos cilindros de gas con combustible, mecha lenta y aparentemente tacos de dinamita".



Los bomberos informaron de que no hay víctimas.



En medio de la sangrienta guerra entre bandas, las cárceles han sido foco de varias masacres que dejan más de 430 presos muertos desde 2021.



Las autoridades hallaron tres granadas en otro barrio y las hicieron estallar de forma controlada, precisó a su vez Muñoz.



Seis personas, entre ellas una de nacionalidad colombiana, fueron detenidas a unos 5 km del sitio de uno de los atentados con coche bomba, de acuerdo a Ramírez. Tienen antecedentes por extorsión, robo, asesinato y están presuntamente vinculados al ataque, añadió.



"Tres de ellos fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad y fueron liberados con medidas sustitutivas", apuntó el jefe policial.



Hacia el mediodía del jueves, un grupo de adolescentes recluidos en un centro de detención en Quito incendió colchones. Las llamas dejaron cuatro heridos y, fuentes no oficiales, hablan de un intento de motín.



- Presos trasladados -

Aunque en Ecuador se multiplican los asesinatos, secuestros y extorsiones, este tipo de ataques es raro en Quito.



Ambos vehículos quedaron destruidos. Según la policía, dos ciudadanos en motocicleta "habrían lanzado líquido inflamable" contra el sedán estacionado.



El miércoles el SNAI trasladó presos a otras penitenciarías para evitar enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes.



Para Ramírez, este pudo ser el motivo de los atentados con coches bomba.



"Quieren amedrentar al Estado para evitar que sigamos cumpliendo con la función que tienen las fuerzas armadas y la policía en controlar estos centros penitenciarios", dijo a la radio FM Mundo el ministro de Seguridad, Wagner Bravo.



En enero de 2018, un coche bomba estalló frente a un cuartel policial en un poblado ecuatoriano fronterizo con Colombia (norte), con un balance de 23 heridos leves.



La violencia se recrudece en medio de la campaña para las presidenciales en Ecuador, a un mes y medio del balotaje, que se celebrará el 15 de octubre. Uno de los candidatos favoritos, el experiodista Fernando Villavicencio, fue asesinado a tiros por sicarios colombianos el 9 de agosto en Quito.



Los coches bomba recuerdan el terror que sembró en Colombia el abatido barón de la cocaína Pablo Escobar, cuando le declaró la guerra al Estado para evitar su extradición a Estados Unidos en la década del 1990.



- Guardias retenidos -

Ante la lucha por el poder que sostienen bandas aliadas a carteles mexicanos y colombianos, el presidente Guillermo Lasso decretó el 24 de julio el estado de excepción en todo el sistema penitenciario por 60 días, lo cual le permite desplegar militares en las prisiones.



Horas antes de los atentados con coche bomba, cientos de soldados y policías realizaron un operativo de búsqueda de armas, municiones y explosivos en una cárcel de la ciudad andina de Latacunga (sur), una de las principales de la nación y escenario de matanzas entre presos.



En protesta por la intervención, reclusos de la cárcel de Cuenca (sur andino) retuvieron a guardias penitenciarios. "Los servidores retenidos están en buen estado", señaló el miércoles el SNAI.



Bravo apuntó que agentes penitenciarios y policías continuaban retenidos en el reclusorio de Cuenca.



La ciudad portuaria de Guayaquil, la segunda de Ecuador y ubicada sobre el Pacífico, se ha convertido en un importante lugar de tránsito de cocaína hacia Europa y Estados Unidos.



Allí bandas narco protagonizan masacres carcelarias, secuestros, extorsiones y atentados con coches bomba. Cadáveres de sus víctimas han aparecido desmembrados y colgados de puentes, al estilo de los carteles mexicanos.



La violencia se extiende a las calles del país, donde la tasa de homicidios más que se cuadriplicó desde 2018 a un récord de 26 por cada 100.000 habitantes.