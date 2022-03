Dos futbolistas ucranianos mueren durante la invasión rusa

Dos futbolistas ucranianos muerieron durante la invasión rusa del país: Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, según informó este martes el sindicato mundial de jugadores (FIFPro), que expresó su pesar y dolor por los fallecimientos.

Vitalii Sapylo, de 21 años, pertenecía al equipo juvenil del Karpaty Lviv, mientras que Dmytro 'Dima' Martynenko, a la edad de 25, jugaba para el FC Gostomel.



"Nuestros pensamientos están con las familias, amigos y compañeros de equipo de los jóvenes futbolistas ucranianos Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, las primeras pérdidas reportadas del fútbol en esta guerra. Que ambos descansen en paz", indicó FIFPro.



Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



