Dos médicos franceses cuentan la "indescriptible" situación de los hospitales en Gaza

"No hay más medios para garantizar la asepsia [prevención de enfermedades infecciosas] de un servicio hospitalario", dijo el lunes el doctor Khaled Benboutrif, urgentista francés, que estuvo en el sur de la Franja de Gaza entre el 22 de enero y el 6 de febrero con la asociación Palmed, especializada en la ayuda a los palestinos.

"No había camillas [...] teníamos que curar a los heridos grave en el suelo", aseguró este médico en una rueda de prensa en Marsella, en el sur de Francia.

Su compañero Pascal André, infectólogo, constató entre el 8 y el 22 de febrero que "muchos pacientes tenían infecciones graves posoperatorias" ya que el bloque "no estaba lo bastante limpio" debido a la falta de antiséptico.

"La cirugía se realiza en condiciones terribles porque la gente no puede lavarse correctamente" , advirtió André.

"Vi en reanimación a pacientes entubados por la boca, con ventilación y que tenían los ojos abiertos porque no había suficiente hipnótico", recordó el doctor André.

André explicó que algunos pacientes "gritaban porque no había anestésicos" y que los que tenían enfermedades de larga duración no tenían medicinas.

En febrero vio a una joven madre morir "porque no tuvo acceso al tratamiento para su diabetes". Son muertes "totalmente evitable" y "de las que no se habla, que no están contabilizadas", lamentó.