Dos niños mueren quemados en una embarcación en el Mediterráneo

Dos niños murieron y al menos cinco mujeres resultaron heridas en un incendio a bordo de una embarcación que intentaba cruzar el Mediterráneo en dirección a Europa, anunciaron el viernes los guardacostas y las agencias italianas.



"De acuerdo con las autoridades maltesas, un patrullero de la Guardia Costera de (isla italiana de) Lampedusa fue enviado al lugar y recuperó a 38 migrantes, incluidos los cuerpos de dos menores", anunciaron las autoridades en un comunicado.



Los dos niños -cuyos cuerpos quemados fueron encontrados a bordo- tenían uno y dos años, respectivamente, mientras que una mujer embarazada de 25 años, que sería la madre de uno de ellos, fue evacuada al hospital de Palermo, según las agencias italianas.



Un barco pesquero tunecino, el primero en llegar, informó de una explosión a bordo de la nave, según los guardacostas.



La fiscalía de Agrigento, en Sicilia, inició una investigación después de esta tragedia, que habría sido provocada por la explosión de una bombona de gas o un incendio al encenderse el combustible.



Los migrantes rescatados fueron atendidos en Lampedusa, frente a las costas de Túnez, y una mujer seguía desaparecida.



El alcalde de Lampedusa, Filippo Mannino, habló de un "infierno" y pidió a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que visite el lugar.



"Soy alcalde desde hace apenas 100 días y ya he registrado cinco muertos" entre los numerosos migrantes que salen cada día de las costas norteafricanas en botes neumáticos o embarcaciones en mal estado, reaccionó.



"Europa debe actuar sin demora, ya no es posible dejar morir a las personas", añadió.



Contactada por la AFP, la ONG SOS Méditerranée no estaba en condiciones de dar información sobre este drama.