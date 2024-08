Dos personas se salvaron del accidente aéreo en Brasil, porque llegaron tarde al vuelo

"Cuando eran las 11:00 horas me vine a mirar acá; cuando miré, me dice: 'muchacho, ya no te subes, a ese avión porque ya pasó el límite de abordaje'. Yo dije, le voy a meter un poquito de presión: 'muchacho, muchacho méteme en ese avión, me tengo que ir, me tengo que ir'; entonces me dijo que no, que no hay manera", explicó.