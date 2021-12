Dueña de un restaurante se va de viaje y decide llevar con ella a sus empleados

Escucha esta nota aquí

"Para que un restaurante pueda funcionar se necesita un buen personal", aseguró Danielle Jones. Es la jefa más querida del momento y su nombre ganó trascendencia al conocerse que esta dueña de un pub de Estados Unidos se toma una semana junto a todos sus empleados para irse de vacaciones. ¿Quién cubre los gastos del viaje? Ella.

En plena crisis laboral en Estados Unidos, en la que cuesta cada vez más encontrar empleados ante la ola de renuncias que se vive en el país tras la pandemia, parece que esta mujer encontró el camino para hacer funcionar su empresa. Mientras los negocios de distintas ciudades ponen carteles por todas partes buscando empleados, el restaurante y pub Abenaki Trail vive sus mejores días.

La clave está en el trato, es uno de los factores clave del fenómeno denominado "La gran renuncia" en el que millones de jóvenes de todo el país abandonan sus empleos en búsqueda de una vida mejor. Danielle Jones confesó que gasta "mucho" en viajes cada año y que esa es una de las principales razones por las que cuenta con la fidelidad de todo el personal.

El restaurante y pub Abenaki Trail vive sus mejores días gracias a la iniciativa de su jefa

"Estos jóvenes me están devolviendo el dinero para poder pagar un viaje de nuevo", dijo la mujer en diálogo con Business Insider. "Por eso estoy haciendo esto, porque necesitamos que el local siga abierto", añadió en referencia a la gran cantidad de negocios que debieron cerrar sus puertas por no encontrar empleados.

Para ella la ecuación es simple: un empleado contento no se va, trabaja con entusiasmo y en consecuencia hace que la empresa salga adelante aún en sus peores crisis. La manera con la que logró tener felices a sus trabajadores fue con viajes: tal vez una de las cosas más deseadas y más valorados por los jóvenes actualmente.

"La idea es atraparlos y que se queden en sus puestos, y la única forma en que puedo conservarlos es porque son felices y no se sienten miserables en sus trabajos, y ese es mi objetivo", dijo Jones a 7 News, y agregó que alentó a otras empresas a adoptar su plan. "Creo que la gente debería intentar hacer algo similar a esto, creo que atraerán a más personas".

Jones dijo que paga los vuelos y el alojamiento de cada miembro del personal para realizar un viaje dentro de los Estados Unidos cada año. ¿Cómo? Claro, cada empleado puede elegir una ciudad del país para irse de viaje por algunos días y su jefa le pagará todo.

Esto puede costar hasta 2.000 dólares por persona. Las ubicaciones recientes que el personal ha elegido incluyen Las Vegas, Nueva Orleans y Disney's Magic Kingdom.

Aunque su subsidio a los viajes del personal no termina allí. Ya que cada año busca fortalecer el vínculo entre el grupo con una vacación grupal. Así es como gasta alrededor de 10.000 dólares al año en llevar a todo el personal del restaurante a algún destino atractivo. Los llevó en un crucero por las Bahamas en septiembre y tiene otro crucero reservado para abril.

¿Si todos se van quién se queda trabajando? Jones cierra el restaurante mientras el personal está fuera. "Merecen una semana de cierre", dijo Danielle que gracias a esto construyó mejores relaciones con el personal. "Ellos quieren venir a trabajar", afirma.

Jones entendió a la nueva generación a la perfección. Es una "viajera inteligente" que usa puntos de viajero frecuente y tarjetas de visita para ahorrar dinero en los viajes y eligió pagarle a su personal para que viajen en lugar de canalizar ese dinero en salarios.

Tal vez podría estar gastando la misma cantidad de dinero o incluso más en salarios para su personal, es algo que otras compañías hicieron para atraer empleados, pero aún así no les funciona. Los viajes para sus trabajadores son un éxito por dónde se lo mire.

Jones dijo que el salario inicial para sus cocineros comenzaba en $us 17 la hora, y la cocinera mejor pagada ganaba $us 30. Los meseros ganan $us 5 por hora, que está por encima del salario mínimo estatal para los trabajadores que reciben propinas de $us 3,26, y Jones dijo que ganaban entre $us 1,200 y $us 1,600 a la semana en propinas.

La combinación de buenas condiciones laborales, sumadas a buenos sueldos y los viajes para sus empleados le dieron a Jones la capacidad de mantenerse abierta mientras el resto de los restaurantes de la zona se veía obligado a cerrar.

Sus ideas innovadoras vienen de su pasado como empleada. Ya que ella compró el restaurante hace ocho años después de trabajar en puestos corporativos para cadenas de restaurantes. Conoce la industria y sabe exactamente que espera un empleado y así gestiona con gran éxito The Abenaki Trail.

Se define como una propietaria activa que trabajaba junto a su personal sirviendo bebidas, tomando pedidos y cocinando comida, y realmente no busca actuar como una jefa.

"Eso hace que te escuchen y asimilen lo que estoy tratando de decirles que hagan. Aunque la mayor parte del tiempo es simplemente divertido".

