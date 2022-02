Duque considera "atroz" la despenalización del aborto en Colombia

Escucha esta nota aquí

El presidente de Colombia, Iván Duque, consideró "atroz" el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de embarazo y este martes reprochó a los magistrados que tomaron la decisión sin tener en cuenta al Congreso.



"Estamos ante una decisión que atañe a toda la sociedad colombiana y cinco personas no pueden plantearle a la nación algo tan atroz como permitir que se interrumpa una vida hasta los seis meses de gestación", cuestionó Duque en una declaración a los medios.



El mandatario conservador cargó contra la Corte Constitucional que, con una votación de cinco contra cuatro, amplió el acceso al aborto voluntario fijando uno de los plazos más flexibles en la región.



Hasta ahora esta práctica solo se permitía en caso de violación, si la salud de la madre estaba en riesgo o por malformación del feto que comprometiera su supervivencia, según un fallo de 2006 del mismo tribunal.



Fuera de esas excepciones, tanto las mujeres como quienes realizaran el procedimiento eran castigados con penas de 16 a 54 meses de cárcel.



En opinión de Duque, el tribunal se excedió al volver a fallar sobre un asunto que ya había juzgado cuando estableció las tres licencias para el aborto en Colombia.



"En esta decisión creo que hay unas cosas que son muy complejas. La primera, (el límite) de 24 semanas. Estamos hablando no de una vida en gestación, sino de una vida ya con expectativa de nacer", añadió.



También alegó que la decisión de la Corte podría convertir el aborto "en un mecanismo anticoncpetivo", ante la tradición machista en algunas regiones donde la mujer es rechazada por pedirles a sus parejas que "utilicen métodos como el condón".



El tribunal señaló que pasados los seis meses de embarazo seguirán en pie las excepciones ya fijadas por el tribunal.



Sin embargo, Duque insistió en sus críticas a los magistrados y planteó que el Congreso asuma la discusión sobre el aborto, pese a que por años los legisladores han evitado debatir un marco de regulación para la suspensión voluntaria del embarazo.



En teoría, el legislativo podría modificar la decisión de la justicia con el apoyo de unas mayorías que se opongan al aborto, lo que de momento no parece viable ante el avance de las llamadas fuerzas progresistas.



Colombia pasó a la vanguardia de la liberalización del aborto por el plazo fijado por los jueces.



Argentina, por ejemplo, lo permite hasta la semana 14 y en México está autorizado hasta las 12 semanas en algunos estados. Uruguay también lo avala hasta las 12 semanas, al igual que Cuba y Guyana que contemplan sobrepasar este plazo en algunas excepciones.