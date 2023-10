Eclipse muestra un "anillo de fuego" en el cielo del continente americano

Observadores del cielo en el hemisferio occidental han sido convocados a una cita astronómica este sábado: un eclipse anular de Sol que dejará ver un "anillo de fuego" a lo largo del continente americano.



El eclipse será visible en varios países de Norte, Centro y Sudamérica como México, Colombia y Brasil. Se prevé que en el departamento de Santa Cruz, el fenómeno se podrá ver desde las 14:06, aunque de forma parcial.



Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra en su punto más lejano de nuestro planeta. Dado que está tan distante, no cubre por completo al Sol, lo que crea un efecto de "anillo de fuego" naranja.



En Estados Unidos, el "camino de la anularidad" más llamativo atravesará un puñado de grandes ciudades y podrá ser observado desde ocho estados, como California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado y Nuevo México.



Será visible a partir de las 09H15 locales (16H15 GMT) en el estado de Oregón, sobre la costa pacífica, y cruzará el cielo estadounidense hasta aparecer hacia las 11H50 locales sobre el sur de Texas.



Lamentablemente para muchos habitantes de Oregón y Texas, el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos dijo que se esperaban nubes sobre partes de esos estados, con lo cual podría oscurecerse el fenómeno.



Fases parciales del eclipse durarán una o dos horas antes y después.



Será visible entre 30 segundos y cinco minutos, en función del lugar de observación. No obstante, la NASA urge a las personas tomar medidas preventivas y utilizar lentes de visión solar, nunca lentes de sol regulares, para preservar su visión.



"NO vea el Sol a través de un lente de cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras use lentes para eclipses o use un visor solar portátil; los rayos solares concentrados quemarán a través del filtro y causarán serias lesiones oculares", advirtió la NASA.



En Estados Unidos, "más de 6,5 millones de personas viven bajo el trayecto del eclipse", explicó en conferencia de prensa Alex Lockwood, de la agencia espacial estadounidense.



El eclipse luego atravesará México y Centroamérica, para después adentrarse en América del Sur por Colombia y el norte de Brasil antes de terminar al atardecer en el Océano Atlántico.



Para aquellos sin tanta suerte de estar ubicados en algún punto del trayecto de este especial tránsito astronómico, la NASA también está planificando una transmisión en directo por nasa.gov/nasatv/ desde las 11H30 hasta las 13H15 (15H30 a 17H15 GMT) desde Albuquerque, Nuevo México, así como Carville, Texas, y Arenas Blancas, Nuevo México.



- Cohetes -

El evento también sirve de abrebocas para un eclipse total que ocurrirá en abril de 2024.



Ambos eclipses serán "absolutamente impresionantes para la ciencia", dijo Madhulika Guhathakurta, científica del programa de heliofísica.



Los eclipses solares tienen un efecto notorio en la atmósfera superior, así como en la ionósfera, que está llena de partículas cargadas y responsable de reflejar y refractar las ondas radiales.



"Aunque los efectos atmosféricos de los eclipses solares se han estudiado por más de 50 años, quedan muchas preguntas sin responder", aseguró Guhathakurta.



Para estudiar estos efectos, la NASA lanzará tres cohetes desde el Campo de Misiles de Arenas Blancas en Nuevo México, para recopilar información de los campos eléctrico y magnético, la densidad de electrones y la temperatura.



Un eclipse total se produjo en 2017 en Estados Unidos. Después del eclipse total en abril que viene, el siguiente ocurrirá en 2044, mientras que el eclipse anular próximo será en 2046.



Otro eclipse total será igualmente visible en España en agosto de 2026.



El Sol es cerca de 400 veces más grande que la Luna, pero está igualmente 400 veces más lejos. Por eso, ambos astros parecen de un tamaño similar observados desde la Tierra.