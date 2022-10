Eclipse solar parcial de Islandia a India el martes

La Luna tapará una parte del Sol el martes en una amplia zona del hemisferio norte, en un eclipse parcial de unas dos horas que no oscurecerá el cielo.



El fenómeno empezará el martes a las 08H58 GMT en Islandia y terminará en India a las 13H02 GMT, a través de Europa, el nordeste de África y Oriente Medio, precisó un organismo del Observatorio de París.



Un eclipse solar se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean. Es total cuando la trayectoria es casi perfecta y el cono de la sombra de la Luna toca la superficie de la Tierra, obstruyendo la totalidad del disco solar.



Esta vez, la sombra de la Luna no tocará el Sol y "en ninguna parte será posible ver la desaparición total del Sol", explica el Observatorio de París en un comunicado.



Lo máximo será por encima de Kazajistán cuando la estrella solar está cubierta en un 82,2%, "pero no lo suficiente para tener una percepción de oscuridad" en pleno día, precisó a la AFP Florent Deleflie, astrónomo del Observatorio.



Es el decimosexto eclipse parcial de sol del siglo XXI y el segundo de este año, visible por encima del Pacífico Sur.