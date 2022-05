Ecuador aísla al primer sospechoso de viruela del mono; OMS expresa su preocupación por el aumento de casos

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador informó este viernes sobre un primer caso sospechoso de viruela del mono en Quito. Se trata de un paciente masculino que viajó a África y, de acuerdo a las autoridades sanitarias, no tendría vínculo con el brote registrado en Europa.

El paciente permanece aislado y presenta sintomatología relacionada con la enfermedad, como fiebre y lesiones en la piel, según señala el periódico El Comercio.



Desde el Ministerio de Salud se activó la vigilancia epidemiológica tanto para la persona como para sus contactos cercanos que actualmente permanecen en aislamiento.

Desde la Organización Mundial de la Salud se expresa la preocupación por el incremento de casos de viruela del mono registrados en el mundo. Ascienden a 200 casos en las últimas semanas fuera de los países donde suele circular. Para la OMS podrían ser la "punta del iceberg", aunque pidió no entrar en "pánico".

"No sabemos si solo estamos viendo la punta del iceberg", reconoció Sylvie Briand, jefa de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, durante una sesión informativa.



Los expertos tratan ahora de determinar las causas de esta "situación inusual", añadió. Las investigaciones preliminares no parecen indicar que el virus haya cambiado o mutado y Briand cree que es posible detener la propagación.



"Tenemos una buena oportunidad para detener la transmisión ahora", dijo. "Si ponemos en marcha las medidas adecuadas, probablemente podamos contener esto fácilmente".



Reino Unido fue el primer país en dar la voz de alarma el 7 de mayo y desde entonces, cerca de 200 casos han sido reportados a la agencia sanitaria de la ONU desde países donde el virus no es endémico. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) ha cifrado el número de casos en 219.



La viruela del mono es endémica en once países del este y del centro de África. Pero en las últimas semanas, ha habido casos en más de 20 otros países, incluido Estados Unidos, Australia, Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea.



El ministerio español de Sanidad notificó el viernes un total de 98 casos hasta ahora, un poco más que Reino Unido, donde hay 90 infecciones confirmadas.



En Portugal, el número de casos es de 74, según informaron las autoridades sanitarias el viernes. Todos los infectados son hombres y la mayoría tiene menos de 40 años, indicaron.



No entrar en pánico

"Todavía estamos en los inicios de este evento", dijo Briand a los representantes de los Estados miembros presentes en la Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra.



"Sabemos que habrá más casos en los próximos días", dijo, aunque subrayó que no era necesario que cundiera el "pánico".



"Esto no es una enfermedad que debe preocupar al público general. No es covid ni otra enfermedad que se expande rápido", matizó.



La viruela del mono pertenece a la misma familia que la viruela, que mató cada año a millones de personas antes de ser erradicada en 1980.



Pero la viruela del mono es mucho menos grave y tiene una tasa de mortalidad de entre 3 a 6%, dependiendo de los casos. La mayoría de los infectados se recupera en 3 o 4 semanas.



Los primeros síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza y dolores musculares en la espalda. Luego aparecen erupciones cutáneas, lesiones, pústulas y finalmente costras.



Varios expertos subrayaron que aunque este virus puede ser contraído durante un acto sexual, no es una enfermedad sexualmente transmisible.



La transmisión necesita un contacto estrecho y prolongado entre dos personas y tiene lugar principalmente a través de la saliva o el pus de las lesiones cutáneas surgidas durante la infección.



De momento, no existen muchas posibilidades de tratamiento, pero existen algunos antivirales desarrollados contra la viruela, incluido uno que fue recientemente aprobado por la Agencia Europea del Medicamento, señaló Briand.



También se ha comprobado que las vacunas desarrolladas para la viruela son eficaces en un 85% para prevenir la viruela del mono.



