Ecuador demanda a México ante corte internacional por asilar a exvicepresidente Glas

Ecuador demandó este lunes a México ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por otorgar asilo al exvicepresidente Jorge Glas , indagado por corrupción y en el centro de una tormenta diplomática tras su captura dentro de la embajada mexicana en Quito. El asalto a la legación el 5 de abril por parte de la policía ecuatoriana condujo a México a romper relaciones con Ecuador y presentar primero una demanda ante la CIJ que empezará a discurse a partir del martes. Ecuador segundó a su contraparte y señaló este lunes ante el máximo tribunal de la ONU "las violaciones de México de una serie de obligaciones internacionales, por la conducta de ese país desde el 17 de diciembre de 2023", cuando Glas se refugió en la legación bajo condición de asilado, señaló la cancillería en un comunicado. Quito considera "ilícito" el asilo pues alega que el exvicepresidente (2013-2017) es investigado por el desvío de fondos públicos y que sobre él pesan dos condenas por corrupción. México, en cambio, ha denunciado que con el asalto a su embajada se violó la Convención de Viena, y sostiene que es el país que concede el asilo al que corresponde calificar si procede o no. Tras la irrupción, México pidió a la CIJ que suspenda la membresía ecuatoriana a la ONU hasta que las autoridades de ese país emitan un pedido público de disculpas. Casos contra Glas

Glas fue condenado en 2020 en uno de los casos por cohecho, junto al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), de quien fue vicepresidente. Para Ecuador, México "ha incumplido, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios", como es el caso de Glas, de 54 años. Según un comunicado de la CIJ, Ecuador acusa a México de hacer "un flagrante uso indebido de las instalaciones de una misión diplomática" para proteger a Glas. La ayuda concedida a Glas viola convenciones de asilo diplomático y de acuerdos de lucha contra la corrupción, según el gobierno ecuatoriano. Tras su arresto, Glas fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil (suroeste). La Corte Nacional de Justicia (CNJ) ecuatoriana consideró "ilegal y arbitraria" la captura de Glas, pero ordenó mantenerlo preso para cumplir con condenas previas en dos casos de corrupción. El exvicepresidente fue condenado a ocho años de prisión, pero solo purgó cinco y salió de la cárcel en 2022 tras una cuestionada medida cautelar. Su libertad estaba condicionada a presentarse periódicamente ante una autoridad judicial.

Declaraciones "falsas e injuriosas"



Quito también reclama por las declaraciones "falsas e injuriosas" del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador que pusieron "en duda la legitimidad de las elecciones de 2023 en Ecuador", al cuestionar el magnicidio del candidato Fernando Villavicencio.



Con ellas "los Estados Unidos Mexicanos ha violado el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados", agregó la cancillería.



Para Quito, México "ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática", apunta el documento.



Luego del asalto a la embajada el repudio internacional cayó sobre Ecuador.



La Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó "enérgicamente la intrusión" en la embajada y "los actos de violencia" ejercidos sobre los funcionarios que fueron golpeados por la policía, según videos de cámaras de seguridad.



El presidente Daniel Noboa ha dicho que tiene "cero arrepentimiento" sobre su decisión de irrumpir en la embajada.



México rompió relaciones diplomáticas con ese país, cerró su embajada y retiró a su personal diplomático.