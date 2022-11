Ecuador discrimina y desprotege a venezolanas, denuncia AI

Por ejemplo, en la ciudad de Huaquillas (frontera suroeste con Perú) una joven relató que “cuando vivía en Quito, no podía ni siquiera ir al supermercado tranquila. Siempre había un señor ecuatoriano que se me acercaba en la puerta para que tenga relaciones sexuales con él”.

“Siempre me hacía sentir humillada cuando me decía que todas las venezolanas somos así. Cuando le decía que no, me insultaba más. Tenía que ir con mis hermanos mayores y sin mi bebé para que me dejara en paz”, agregó.