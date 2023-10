Ecuador elige entre una primera presidenta o el mandatario más joven de su historia

A González no le preocupa el qué dirán en un país polarizado, que entiende la política desde la división entre el correísmo y el anticorreísmo.



Admite que su principal asesor será Correa, quien instauró el socialismo por una década en Ecuador y terminó condenado a ocho años de cárcel por corrupción durante su exilio en Bélgica.



Sin embargo, esta abogada con maestrías en economía y gerencia recalca que mantendrá su independencia.



Ciclista, maratonista y amante de los tatuajes y los animales, antes de aceptar ser candidata fue asambleísta y consejera de Correa.



Hasta la tarima ha subido su historia de superación como madre soltera. Tiene dos hijos, de nueve y 29 años.



"Cuando me atacan por ser madre soltera, por haber salido adelante, por haber estudiado, no me atacan a mí, atacan a cada una de ustedes, mujeres de mi patria", ha expresado González, quien habla con orgullo de su origen humilde en el costero poblado de Canuto (suroeste).



Una de sus prioridades es el combate a la inseguridad cuando Ecuador se acerca al récord de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes a causa de la violencia ligada al narcotráfico, cuatro veces más que en 2018. También le preocupa el bajo nivel de salud y educación en el "destrozado" país tras los gobiernos derechistas que siguieron al correísmo.



González achaca la criminalidad a los gobiernos de Lenín Moreno (2017-2021) y Lasso, que "priorizaron una agenda de venganza política y odio por encima del bienestar de la gente".



Se define como cristiana evangélica, y ha sido cuestionada por grupos feministas debido a su oposición al aborto incluso en casos de violación cuando fue asambleísta.



- Noboa, el joven desconocido -