Ecuador llama a consultas a su embajador en Argentina tras dichos de Alberto Fernández

Ecuador llamó a consultas a su embajador en Argentina, Juan José Vásconez, para realizar un "análisis exhaustivo de las relaciones", anunció el miércoles la cancillería ecuatoriana tras una "enérgica protesta" presentada por Quito ante dichos del mandatario Alberto Fernández contra su homólogo Lenín Moreno.

"El Gobierno Nacional ha decidido llamar a Consultas al Embajador del Ecuador en Argentina Juan José Vásconez, con el objeto de proceder a un análisis exhaustivo de las relaciones de Ecuador con el gobierno del Presidente Alberto Fernández e impartirle las instrucciones correspondientes", señaló la cartera en un escueto comunicado.

La cancillería indicó durante la mañana del miércoles que Quito presentó una "enérgica protesta" ante Buenos Aires por dichos de Fernández contra Moreno, lo que fue tildado como "intervención en los asuntos internos".

El gobierno ecuatoriano "rechazó enfáticamente las expresiones utilizadas por el Presidente Alberto Fernández, las cuales considera una inaceptable intervención en los asuntos internos de otro Estado", señaló en otro comunicado.

Al ser preguntado durante una reciente entrevista sobre un posible distanciamiento con su vicepresidenta, Cristina Kirchner, Fernández respondió: "Yo no soy Lenín Moreno. Los que imaginaron eso, no me conocen".

"Yo puedo tener diferencias con Cristina. Las tengo. Tenemos miradas diferentes en algunas cosas, pero acá llegué con Cristina y de acá me voy con Cristina", agregó el mandatario de Argentina al canal CN5 de ese país.

Moreno, quien fue vicepresidente de Rafael Correa, mantiene una fuerte pugna con el exmandatario ecuatoriano, que gobernó entre 2007 y 2017 y es aliado de Kirchner.

El mandatario ecuatoriano, cuyo período de cuatro años concluirá el 24 de mayo próximo, llegó al cargo aupado por Correa, quien le califica de "traidor". Sus profundas diferencias hundieron en una crisis al oficialismo, en el poder desde hace 14 años.