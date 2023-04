Edificio se derrumba en Marsella, Francia

Un edificio se derrumbó el domingo en la madrugada en el centro de Marsella y los servicios de emergencia se encuentran en el lugar, indicó la policía, aunque sin precisar si hubo víctimas.



"Un edificio se derrumbó, los servicios de emergencia están en el lugar, la causa no está determinada", declararon a dos responsables policiales de esta ciudad portuaria del sur de Francia.



Los bomberos de la Marina no pudieron dar ninguna información por el momento.



Las calles que rodean el edificio están acordonadas y se presentaron numerosos efectivos de emergencia, constató un fotógrafo de la AFP.



En algunas calles de los alrededores todavía flotaba polvo.



"Fue enorme como una explosión", declaró Gilles, un hombre que prefirió no dar su apellido, pero que vive en una calle perpendicular al edificio derrumbado.



El derrumbe de dos edificios de la calle Aubagne, también en el centro de Marsella, en noviembre de 2018 dejó ocho muertos. Estos edificios se encontraban en un grave estado de insalubridad.