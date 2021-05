Eduardo Lasso abre Ecuador al libre comercio al tomar posesión

Escucha esta nota aquí

El conservador Guillermo Lasso abrió Ecuador al libre comercio mundial al tomar ayer posesión de la Presidencia y ofreció recuperar el “alma democrática” del país tras 14 años de pugna en torno al ex mandatario socialista Rafael Correa.

“Hoy el Ecuador declara que abre sus puertas al comercio mundial”, expresó en un discurso luego de su investidura en el unicameral Parlamento, señalando que buscará ingresar “en el menor tiempo posible” al país petrolero en la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) como “socio de pleno derecho”.

“Abriremos a Ecuador a tratados de libre comercio con nuestros más grandes aliados”, afirmó.

Vestido con un traje oscuro y corbata azul claro, añadió que el país, con economía dolarizada y 17,5 millones de habitantes, será insertado “plenamente en el mundo para buscar un comercio libre y justo”.

Sin mencionar a Correa (2007-2017), Lasso expresó que otros gobiernos ecuatorianos “en medio de tanta rencilla y lucha intestina cedieron a la peor de las debilidades políticas: la tentación autoritaria”.

“Iniciamos la lucha para recuperar el alma democrática de nuestro país”, aseguró el exbanquero de derecha al afirmar que “se acabó la persecución política en el Ecuador”, un mal que se le achaca al correísmo.

“Yo no he venido a saciar el odio de pocos, he venido a saciar el hambre de muchos”, señaló el nuevo gobernante de 65 años, quien sostuvo que priorizará la erradicación de la desnutrición infantil, el trabajo por la igualdad de género y la lucha contra el desempleo, que se agravaron con la pandemia.

Líder del movimiento Creando Oportunidades (CREO), Lasso hereda un país en crisis económica, social y sanitaria: Ecuador es la séptima nación de Latinoamérica con más casos de covid-19 (418.851) y muertos (20.193), según un conteo de la AFP basado en cifras oficiales.

Trabajo y crecimiento

“Hoy recibimos un país con históricos niveles de desempleo, un país que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a una pandemia brutal”, dijo el nuevo gobernante en el acto de investidura, al que asistieron los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro; República Dominicana, Luis Abinader; y Haití, Jovenel Moise, así como el rey de España, Felipe VI.

Estados Unidos fue representado por su embajadora ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, quien a su arribo a Quito el domingo expresó que elecciones libres como en las que Lasso fue designado constituyen un ejemplo para la democracia en la región.

Entre diciembre de 2019 y marzo pasado, el desempleo en Ecuador pasó de 4,6% a 5,5%, mientras que la pobreza por ingresos aumentó de 25% en diciembre de 2019 a 32% en el mismo mes de 2020, de acuerdo con el saliente Gobierno del impopular Lenín Moreno, quien había ganado la Presidencia impulsado por Correa antes de pasar a ser su oponente.