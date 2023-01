EEUU aún considera "ilegítimo" a Maduro tras disolución de gobierno interino de Venezuela

Estados Unidos sigue sin considerar a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, afirmó este martes el Departamento de Estado, que continúa reconociendo a la opositora Asamblea Nacional de 2015, que recientemente disolvió el "gobierno interino" de Juan Guaidó.



"Nuestro enfoque respecto a Nicolás Maduro no ha cambiado. Él no es el líder legítimo de Venezuela. Reconocemos la Asamblea Nacional de 2015", declaró a la prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.



Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente por considerar fraudulenta su reelección en 2018 y desde entonces apoyó al líder opositor Juan Guaidó, que se proclamó "presidente encargado" el 5 de enero de 2019.