EEUU condena arresto en Rusia de periodista de The Wall Street Journal

Estados Unidos condenó el jueves la detención en Rusia de un periodista estadounidense del diario The Wall Street Journal, acusado de "espionaje".



Los funcionarios estadounidenses dijeron estar en contacto con la familia del periodista detenido, Evan Gershkovich, y que tanto el periódico como el Departamento de Estado se pusieron en contacto con Rusia. "La persecución de ciudadanos estadounidenses por parte del gobierno ruso es inaceptable. Condenamos la detención del señor Gershkovich en los términos más enérgicos", indicó en un comunicado la vocera de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre.



"Quiero reiterar de manera contundente que los estadounidenses deberían escuchar la advertencia del gobierno estadounidense de no viajar a Rusia. Los ciudadanos estadounidenses que residan o estén de viaje en Rusia deberían partir inmediatamente".



El presidente Joe Biden fue informado sobre la detención, según la Casa Blanca. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, relacionó en un comunicado el arresto con la represión de los medios en Rusia, cuya relación con Washington se ha deteriorado gravemente desde la invasión de Ucrania.



"Condenamos en los términos más enérgicos posibles los continuos intentos del Kremlin por intimidar, reprimir y castigar a los periodistas y las voces de la sociedad civil", declaró. Se estima que Gershkovich podría ser el primer periodista extranjero detenido por sospechas de espionaje en la Rusia post-soviética.



Por su parte, John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que entiende que los periodistas tengan que tomar riesgos para hacer su trabajo.

"Pero eso no cambia nuestra profunda preocupación por la presencia de estadounidenses" en Rusia, declaró ante periodistas.



Otros ciudadanos están encarcelados en Rusia, incluyendo a Paul Whelan, exmarine arrestado en 2018 y condenado a 16 años de cárcel por cargos que él niega. "No es una táctica nueva que (el presidente Vladimir) Putin y funcionarios rusos detengan a extranjeros, en particular a estadounidenses", dijo Kirby.



A pesar de las tensiones, Rusia y Estados Unidos han llevado a cabo intercambios de prisioneros recientemente.