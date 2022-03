EEUU expulsa a doce miembros de la misión diplomática rusa en la ONU por “espionaje”

Escucha esta nota aquí

Estados Unidos anunció el lunes la expulsión por "espionaje" de 12 miembros de la misión de rusa en la ONU, una medida denunciada poco después por Moscú como una "acción hostil", en plena crisis abierta entre las potencias por la guerra en Ucrania.



La misión estadounidense ante Naciones Unidas señaló en un breve comunicado que los 12 delegados rusos son "agentes de inteligencia" que "abusaron de sus privilegios de residencia" en el país anfitrión realizando "actividades de espionaje contrarias a nuestra seguridad nacional".



El primero en anunciar la expulsión fue el embajador ruso ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, en una inusual conferencia de prensa.



Cuando recién comenzaba la reunión con los periodistas, el embajador pidió un minuto a los presentes para responder a una llamada telefónica. "Acabo de recibir la información de que las autoridades estadounidenses han declarado persona non grata a 12 diplomáticos de la misión" de Rusia ante la ONU, dijo al término de la llamada.



Nebenzia denunció una "acción hostil" y "grave violación del país anfitrión" de sus compromisos en el marco de las reglas aplicables a los extranjeros que trabajan en Naciones Unidas, subrayando que los afectados tienen hasta el 7 de marzo para abandonar el país.



"Este es un movimiento hostil contra nuestro país", dijo también en Facebook Anatoly Antonov, embajador de Rusia en Washington, y agregó que Moscú está "profundamente decepcionado" y "rechazó totalmente" las afirmaciones de Estados Unidos.



Una fuente diplomática rusa dijo después a la AFP que la decisión de expulsión no estaba dirigida ni al embajador ni a sus dos adjuntos principales, Dmitry Polyanskiy y Anna Evstigneeva.



Según Olivia Dalton, portavoz de la misión estadounidense ante la ONU, la acción estaba "en desarrollo desde hace meses".



Poco antes, el embajador adjunto de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Richard Mills, había dicho en una reunión del Consejo de Seguridad que la expulsión de estos diplomáticos se debe a "actividades que no se corresponden" con su estatus.



La misión rusa ante la ONU cuenta con un centenar de personas, según una fuente diplomática rusa.



El anuncio de expulsión se produce durante el último día de la presidencia rotatoria de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU, que cambia cada mes.



Rusia cederá su asiento presidencial a Emiratos Árabes Unidos el martes, y el lunes planeaba una recepción para marcar el final de un mandato que ha estado marcado, sin precedentes, por el lanzamiento de una guerra contra un país vecino.



"No está claro si habrá muchos invitados", dijo a la AFP un embajador bajo condición de anonimato sobre este evento al que, inusualmente, no fue invitado ningún periodista.













