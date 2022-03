EEUU, Francia, Alemania y Reino Unido quieren aumentar “costos” de Rusia por atacar Ucrania

Escucha esta nota aquí

Los dirigentes de Estados Unidos, Francia, Alemania y el Reino Unido están determinados a castigar más a Rusia por haber invadido Ucrania, informó este lunes la Casa Blanca tras una reunión por videoconferencia.



Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz y Boris Johnson "afirmaron su determinación a seguir aumentando los costos para Rusia por la invasión de Ucrania, no provocada e injustificada", según un comunicado del gobierno estadounidense.



Los aliados occidentales han mantenido un frente unido sobre las sanciones contra Rusia por haber invadido Ucrania, pero el lunes surgieron grietas ante la perspectiva de un embargo a las importaciones de petróleo y gas rusos, una medida a la que se opone Alemania, que depende del combustible ruso.



La declaración publicada en Berlín después de la reunión no menciona sanciones y se centra en la preocupación por la ayuda humanitaria a las zonas asediadas, de la que también hablaron los dirigentes.



El lunes, Scholz dijo que las importaciones de energía rusa eran "esenciales" para los europeos, y advirtió que prohibir la importación de petróleo y gas ruso como parte de las sanciones occidentales podría poner en peligro la seguridad energética de Europa.



Biden se halla bajo una creciente presión de los congresistas estadounidenses para cortar la principal fuente de ingresos del gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin.



Estados Unidos, uno de los principales productores de petróleo, importa poco crudo ruso y Biden dijo que "no descarta nada" cuando se le preguntó si el petróleo podría ser el próximo blanco. Hasta ahora lo ha evitado ante el riesgo de romper la unidad con los europeos y de alimentar la inflación estadounidense, que ya es galopante.





