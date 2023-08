EEUU ha expulsado a más de 145.000 migrantes desde mayo

Estados Unidos ha expulsado a más de 145.000 migrantes desde mayo y seguirá "haciendo cumplir las leyes", advirtió este jueves un funcionario estadounidense.



El 12 de mayo, el gobierno del presidente Joe Biden levantó una norma sanitaria conocida como Título 42 que permitía bloquear a casi todos los migrantes que llegaban sin los documentos necesarios para entrar al país.



Al mismo tiempo implementó nuevas reglas para entrar, que en la práctica restringen el acceso al asilo, por ejemplo obligando a los migrantes a pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil (CBP One) o a tramitarlo en los países por los que transitan.



Aquellos que intentan entrar eludiendo estas "vías legales" pueden ser expulsados mediante repatriaciones aceleradas.



"Hemos deportado ya a más de 145.000 personas desde el 12 de mayo y continuamos haciendo cumplir las leyes de Estados Unidos", declaró en rueda de prensa virtual Luis Miranda, subsecretario adjunto de comunicación del Departamento de Seguridad Interior (DHS).



Washington aplica desde mayo el Título 8, una norma que permite la expulsión con prohibición de reingreso durante 5 años y posible procesamiento judicial.



Para llegar a territorio estadounidense la mayoría de los migrantes se embarcan en travesías peligrosas.



Una parte cruza la selva del Darién, una zona pantanosa entre Panamá y Colombia sin infraestructura para un flujo masivo de personas.



Según el departamento de Migración de Panamá, desde el 1 de enero hasta el 8 de agosto más de 267.000 personas han cruzado el Darién.



- "Rumores, mentiras" -

Muchos de los migrantes que pasan actualmente por el Darién son "venezolanos y ecuatorianos", afirmó en la misma rueda de prensa Marta Youth, subsecretaria de Estado adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración.



Miranda atribuye parte de esta migración a "rumores" y "mentiras" que se propagan en las redes sociales.



"Por TikTok y por otras redes sociales hacen parecer como que el cruce del Darién no es tan difícil", asegura, e insiste en que la gente "no se crea lo que les llega por WhatsApp".



Estados Unidos, Colombia y Panamá han intervenido para contrarrestar a las bandas criminales que extorsionan a los migrantes.



Según Miranda, desde el 20 de abril, Estados Unidos ha ayudado "a movilizar más de 3.880 fuerzas de seguridad colombianas y panameñas en el Darién y más de 271.000 libras (123.000 kilos) de cargamento".



Entre las "vías legales" también figuran las Oficinas de Movilidad Segura abiertas en Colombia, Guatemala y Costa Rica, donde Estados Unidos preselecciona a los migrantes que podrán entrar en el país.



En ellas los expertos y funcionarios determinan si los migrantes pueden acceder al estatus de refugiado, a una autorización de permanencia temporal, a la reunificación familiar o a un permiso de trabajo.



Hasta el 10 de agosto "más de 19.000 personas se han registrado en Colombia y Guatemala", y en Costa Rica el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) tuvo acceso "a 4.500 personas, de las cuales más de 1.300 fueron remitidas al programa de refugiados", detalló Youth.