EEUU impone sanciones contra programa de drones y misiles iraníes

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles la aplicación de sanciones contra individuos y entidades que apoyan los programas de misiles y aviones no tripulados iraníes en Irán, Hong Kong, China y Venezuela.



"La decisión imprudente de Irán de continuar con su proliferación de UAV (vehículos aéreos no tripulados) destructivos y otras armas prolonga numerosos conflictos en todo el mundo", dijo Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para las áreas de terrorismo e inteligencia financiera, citado en un comunicado.



Las sanciones del Departamento del Tesoro apuntan a 11 personas, ocho entidades y un buque.



Además de los funcionarios iraníes, las sanciones afectan a empresas y ciudadanos chinos y de Hong Kong, así como a un barco de bandera venezolana, que se considera que fue utilizado para el transporte de misiles iraníes entregados al gobierno venezolano.



Los involucrados han "apoyado materialmente" a Irán en la "producción y proliferación de misiles y vehículos aéreos no tripulados", añadió el Tesoro.



El anuncio se produce en momentos en que la Unión Europea (UE) decidió mantener sus sanciones a Irán por sus programas nuclear, misilístico y de armas convencionales más allá de la fecha límite.



Las sanciones reemplazan a las adoptadas a nivel de las Naciones Unidas sobre el mismo tema pero que están a punto de expirar.



"Estados Unidos sigue firme en su compromiso de combatir la amenaza planteada por la adquisición, el desarrollo y la proliferación de misiles, drones y otras armas por parte de Irán", indicó la nota del Tesoro.



"Vemos las terribles consecuencias del suministro de misiles y drones por parte de Irán a organizaciones terroristas y militantes aliados que amenazan directamente la seguridad de Israel y de nuestros socios en el Golfo" Pérsico, afirmó por su parte el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, en un comunicado.