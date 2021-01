EE.UU. niega haber fabricado pruebas de narcotráfico contra exministro de Defensa mexicano

Escucha esta nota aquí

Estados Unidos rechazó este sábado la acusación hecha por el gobierno de México de que la DEA fabricó pruebas contra el exministro de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos, y puso en duda la cooperación bilateral a futuro.



"Los documentos publicados por México (...) muestran que el dosier contra el general Cienfuegos no fue inventado", aseguró el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado. Pero eso no fue todo y el departamento expresó también su "profunda decepción tras la decisión de México de divulgar información compartida de forma confidencial".



Y agregó que "divulgar dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Recíproca entre México y Estados Unidos, y pone en cuestión si Estados Unidos puede continuar compartiendo información para apoyar las investigaciones criminales de México".



Cienfuegos fue arrestado en Los Ángeles en octubre pasado por presunto narcotráfico antes de ser devuelto a su país en noviembre para un eventual juicio. Pero fue exonerado en México el jueves pasado.



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó públicamente el viernes a las autoridades estadounidenses, diciendo que no se puede "inventar delitos" y que nadie debería "ser tratado de esta manera".



Los investigadores estadounidenses afirman que tuvieron en sus manos miles de mensajes de texto que mostraban que a cambio de sobornos, el exministro había asegurado que no se llevaría a cabo ninguna operación militar contra el cartel mexicano H-2.



"El Departamento de Justicia de Estados Unidos está plenamente comprometido con sus investigaciones en este tema", reza el comunicado.



Antes del acuerdo de traslado con México, Estados Unidos acusaba al exministro de Defensa (2012-2018) de presunto tráfico de drogas, lavado de dinero y asistencia al cartel H-2 para "contrabandear miles de kilogramos de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos ilegalmente".