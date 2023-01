EEUU "no ha recibido" petición de Brasil sobre Bolsonaro (Casa Blanca)

Estados Unidos "no ha recibido una solicitud oficial" del gobierno brasileño sobre el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro después de que sus seguidores asaltaran la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo, afirmó este lunes el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.



"Hasta el momento no hemos recibido ninguna solicitud oficial del gobierno brasileño relacionada con Bolsonaro", afirmó Sullivan a periodistas en México, adonde acompañó al presidente Joe Biden a una cumbre de líderes de América del Norte. "Por supuesto, si recibimos solicitudes de ese tipo, las trataremos como siempre lo hacemos, las trataremos seriamente", añadió.



El domingo miles de simpatizantes del exmandatario de extrema derecha, que perdió las elecciones frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, tomaron por asalto las sedes del gobierno, del Tribunal Supremo y el Congreso.



Horas después Bolsonaro, quien se halla en Florida, estimó en Twitter: "las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia. Sin embargo los vandalismos y las invasiones de edificios públicos como los ocurridos hoy, así como los llevados a cabo por izquierda en 2013 y 2017, escapan a la regla".



Sullivan no se pronunció sobre el paradero de Bolsonaro. "Que yo sepa, no estamos en contacto directo con Bolsonaro, así que decididamente no puedo hablar sobre su paradero", se limitó a decir.



El presidente Biden reaccionó a los disturbios, calificándolos de "escandalosos" y este lunes volvió a condenarlos, junto a homólogo mexicano Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



Hace dos años, los simpatizantes del expresidente estadounidense Donald Trump asaltaron el Capitolio en Washington en un intento por evitar que se certificara la victoria de Biden en las urnas.



Sullivan afirmó que Biden tiene la intención de hablar pronto con Lula pero por ahora no se sabe cuándo.