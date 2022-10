EEUU pide libertad de prensa en India luego de que ganadora del Pulitzer no pudiera viajar

Estados Unidos pidió este miércoles respeto por la libertad de prensa en India después de que las autoridades de ese país impidieran que una fotógrafa de Cachemira volara a Nueva York para recibir el Premio Pulitzer.



Sanna Irshad Mattoo fue detenida por funcionarios de inmigración en el aeropuerto de Nueva Delhi a última hora del martes y se le impidió embarcar, mientras que a dos de sus colegas se les permitió salir del país.



El gobierno estadounidense dijo que estaba al tanto de lo ocurrido a Mattoo y que seguía "de cerca" su caso.



"Un compromiso compartido con los valores democráticos, incluido el respeto por la independencia de la prensa, es la base de la relación entre Estados Unidos e India", dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel.



Declinó dar más detalles, inclusive si Washington le planteó el tema a India, un socio cada vez mayor de Estados Unidos.



Los críticos dicen que los derechos humanos y la libertad de prensa han disminuido bajo el mandato del primer ministro nacionalista hindú Narendra Modi, y los periodistas que cuestionan al gobierno, en particular las mujeres, sufren campañas implacables de abuso en internet.



El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un discurso el miércoles en Bombay, elogió los logros de India desde la independencia, pero pidió a Nueva Delhi que proteja "los derechos y libertades de los periodistas, activistas de derechos humanos, estudiantes y académicos".



Mattoo es una de cuatro periodistas de la agencia de noticias Reuters que ganaron este año el prestigioso premio Pulitzer en la categoría reportaje fotográfico, por sus imágenes sobre la pandemia de covid en India.



La joven de 28 años ha sigo elogiada por documentar la vida en Cachemira administrada por India, un territorio del Himalaya en disputa y altamente militarizado, con una insurgencia de décadas.



"No sé qué decir... esta era una oportunidad única para mí", dijo a la AFP Mattoo, también miembro de la Fundación Magnum. "Me pararon sin motivo y a los demás les dejaron salir. Quizá tenga que ver con el hecho de que soy cachemira".



El martes fue la segunda vez este año que a Mattoo se le impidió salir de India.



En julio fue detenida de manera similar en el mismo aeropuerto cuando se dirigía a París para la presentación de un libro y una exposición de fotografía.



India ha tratado de afianzar su control de Cachemira, que también es reclamada en su totalidad por el vecino Pakistán, y que ha sido una fuente constante de tensión entre los dos países dotados con armas nucleares.



Miles han muerto allí desde el comienzo de una rebelión contra el dominio indio en 1989, y más de medio millón de soldados están estacionados permanentemente en la región.



En 2019, el gobierno de Modi despojó al territorio de su limitada autonomía y, para evitar cualquier revuelta, cortó las conexiones a internet durante meses y encerró a los líderes políticos.