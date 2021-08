EEUU quiere campaña de refuerzo de la vacuna desde mediados de septiembre

Escucha esta nota aquí

El gobierno estadounidense anunciará su intención de lanzar una campaña de refuerzo de la vacuna contra el Covid-19 que podría comenzar a mediados de septiembre, informan medios de comunicación estadounidenses. La decisión podría anunciarse esta misma semana, según el New York Times, que el lunes por la noche citó a fuentes anónimas de la administración de Joe Biden.



La campaña se centrará probablemente en un primer momento en los residentes de las casas de ancianos y en los trabajadores de la salud, seguidos de las personas de la tercera edad, quienes fueron los primeros en recibir la vacuna en Estados Unidos hace ocho meses. A ellos les seguirá el resto de la población, según el periódico.



Las autoridades estadounidenses planean que la tercera dosis sea la misma vacuna que las dos primeras, Moderna o Pfizer.



Las personas que recibieron una única inyección de la vacuna de Johnson & Johnson, que es minoritaria en Estados Unidos, también recibirán una dosis adicional, pero aún se necesitan más datos sobre ella, según el New York Times.



La medida está supeditada a que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorice una dosis de refuerzo, añade el Washington Post.



La alianza Pfizer/BioNTech anunció el lunes que había presentado a la FDA los datos iniciales que mostraban los beneficios de una tercera dosis para la protección inmunitaria. Se presentarán resultados más completos "en breve", dijeron las empresas.



A medida que Estados Unidos se enfrenta a un aumento de la epidemia de la variante delta, los expertos temen que la eficacia de las vacunas disminuya con el tiempo.



Un comité consultivo de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia federal de salud pública de Estados Unidos, tiene previsto reunirse la próxima semana para debatir el tema, allanando el camino para la aprobación de la FDA.



La retórica de los funcionarios de salud sobre este tema ha cambiado significativamente desde principios de julio. En ese momento, la FDA y los CDC emitieron una declaración conjunta en la que decían que los estadounidenses vacunados "no necesitan un refuerzo en este momento".



La semana pasada, Estados Unidos ya autorizó una dosis adicional de la vacuna de ARN mensajero (Pfizer o Moderna) para determinadas personas inmunodeprimidas.



Y el asesor de la Casa Blanca para la pandemia, Anthony Fauci, dijo entonces que también sería necesaria una dosis de refuerzo "en algún momento" para las personas sanas, para garantizar la "durabilidad de la protección".



