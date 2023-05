EEUU se prepara para un aumento inminente de migrantes en la frontera con México

Esta regla, activada bajo el expresidente republicano Donald Trump, con el supuesto objetivo de prevenir la entrada al país de gente con covid-19, sirvió en la práctica para expulsar rápidamente a migrantes, sin tener que aceptar sus solicitudes de asilo.



Con su expiración los migrantes podrán nuevamente presentar solicitudes de asilo tramitadas por la vía judicial, un proceso que puede demorar años.



La administración del presidente demócrata Joe Biden está bajo fuerte presión del Partido Republicano, que reclama una frontera bajo control. Algunos miembros de este partido conservador pronostican la llegada de un millón de personas a la frontera en los próximos tres meses.



Y a 18 meses de la elección presidencial, donde la migración suele ser un tema de discordia, Biden espera que nuevas reglas ayuden a frenar el flujo en la frontera, adonde envió 1.500 soldados adicionales para tareas administrativas como entrar datos.



Una vez que se levante la norma sanitaria se seguirá usando el Título 8, el cual permite solicitar asilo siempre que la persona pueda convencer de que será perseguida o torturada si regresa a su país, pero también autoriza la deportación acelerada de los demás y los castiga con cinco años de prohibición de ingreso una vez expulsados.



El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, lamentó el lunes que el gobierno "ponga la alfombra de bienvenida a personas de todo el mundo" y ordenó el envío de cientos de soldados tejanos a la frontera "para ayudar a interceptar y repeler" a migrantes que intenten entrar a Texas.



- Aplicación móvil -

En un intento por prevenir llegadas masivas a la frontera, el gobierno de Biden creó nuevas reglas que animan a los migrantes a pedir cita para sus solicitudes de asilo desde una aplicación móvil.



Pero los que se encuentran en Ciudad Juárez se quejan de que la aplicación CBP One no funciona bien.



Frustrados, algunos han decidido entregarse a la patrulla fronteriza estadounidense en uno de los cruces.



""Nos dicen que mantengamos la calma, que esperemos aquí, pero nunca vuelven. No sabemos por qué", se quejó Marjorie, una venezolana madre de dos niños de 2 y 5 años.



Además de esta aplicación desde hace varios meses un número limitado de venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses pueden solicitar asilo, pero solo 30.000 por mes y bajo condiciones.



- Leyes obsoletas -

En el sur de Brownsville se ha establecido un centro de procesamiento improvisado en un campo de béisbol.



Cientos de personas, muchas venezolanas, deambulan por sus calles en un ambiente tenso tras la muerte de ocho migrantes embestidos por una camioneta en una parada de autobús el domingo. El conductor, George Alvarez, ha sido acusado de homicidio culposo.



En El Paso, el cruce fronterizo tradicionalmente más transitado, las autoridades convierten escuelas vacías en refugios y refuerzan el transporte para ayudar a los migrantes a llegar a donde quieren ir para reunirse con familiares o amigos, o en busca de trabajo.



Para el alcalde son soluciones temporales.



"Las leyes federales de inmigración no funcionan", afirma Leeser. "No hay final. No hay final para esto y realmente tenemos que averiguar hacia dónde nos dirigimos".