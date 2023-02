EEUU toma medidas ante aumento "alarmante" del trabajo infantil

La administración estadounidense anunció medidas para combatir el trabajo infantil, una "lacra" que desde 2018 ha aumentado un 69% y afecta de manera particular a los menores migrantes latinoamericanos que llegan solos al país.

"No se trata de un problema del siglo XIX, sino que es un problema actual", advirtió el secretario de Trabajo, Marty Walsh, en un comunicado.

Las multas máximas de 15.138 dólares por cada menor en un trabajo ilegal "no son suficientemente altas para disuadir a las grandes empresas", reconoció Walsh, cuya cartera trabaja con el Congreso para aumentarlas.

En el país hay 600 investigaciones en curso por trabajo ilegal de menores de edad. La legislación estadounidense permite el trabajo a partir de los 14 años, pero con limitación de horas para los menores de 16 y en trabajos no peligrosos para la salud.

El problema se ha agravado con la llegada al país de menores latinoamericanos no acompañados que huyen de la pobreza y la violencia, la mayoría no tienen ningún familiar en Estados Unidos, según el departamento de Trabajo.

En cadenas de producción extenuantes, hoteles, vaquerías o en la agricultura, The New York Times denunció este fin de semana las condiciones laborales de muchos menores inmigrantes, mayoritariamente centroamericanos.

En el último año llegaron 130.000 menores no acompañados al país, el triple que hace tres años, asegura el diario.