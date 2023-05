EEUU y Brasil buscan profundizar juntos el combate al racismo

Estados Unidos y Brasil se comprometieron el miércoles a profundizar juntos el combate al racismo, una causa que comparten los gobiernos de Joe Biden y Lula da Silva, durante la visita de una representante de Washington a la ciudad brasileña de Salvador.



Linda Thomas-Greenfield, embajadora de Estados Unidos ante la ONU, firmó una declaración para cooperar en materia de igualdad racial con Brasil, durante una visita a la ciudad de Salvador, en la costa Atlántica, corazón histórico de la diáspora africana de Brasil, la mayor fuera de África.



Allí, la embajadora y miembro del gabinete de Joe Biden, se unió espontáneamente a un grupo de percusionistas afrobrasileños que tocaban en las calles empedradas, y más tarde recorrió una plaza donde antaño verdugos blancos azotaban públicamente a esclavos afrodescendientes.



Durante la visita de tres días, la funcionaria describió su infancia en una Luisiana segregada con un padre analfabeto.



"Como tantos otros, he sido sujeta al racismo durante toda mi vida, en cualquier lugar al que he ido, en todas partes en el mundo", dijo la mujer de 70 años en una conferencia de prensa en Salvador.



Pero "pese a la prevalencia y las trampas del racismo, he salido adelante. He ascendido a los más altos cargos del gobierno estadounidense en un país que alguna vez esclavizó a mis ancestros", agregó.



"El presidente Biden me eligió para ser el rostro de Estados Unidos ante las Naciones Unidas (...) Esto muestra lo mucho que ha progresado nuestro país".



La administración Biden considera la lucha contra el racismo y el cambio climático como un punto en común con la del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.



Lula volvió al poder en enero luego de derrotar al populista de ultraderecha Jair Bolsonaro, aliado del expresidente estadounidense Donald Trump, quien prometió dar más voz a la América blanca.



El mandatario brasileño irritó a Estados Unidos al acusar a Occidente de agravar el conflicto al enviar armas a Ucrania.



En Salvador, Thomas-Greenfield se reunió con Anielle Franco, primera ministra para la igualdad racial de Brasil. Firmaron una declaración que establecerá el diálogo entre los dos países para mejorar el acceso a la salud y la educación, y combatir la violencia contra las minorías étnicas.



El acuerdo también renovó un programa de intercambio entre universidades históricamente negras de Estados Unidos e instituciones brasileñas, y prometió mantener apoyo financiero a la sociedad civil de Brasil y Colombia, otro país con importante población afrodescenciente.



La población negra enfrenta una desigualdad persistente tanto en Estados Unidos como en Brasil, que abolieron la esclavitud en 1865 y 1888 respectivamente.



Ambos países cuentan con un polémico sistema de cuotas para favorecer el acceso de minorías étnicas a las universidades, que deberá ser revisado próximamente por la Corte Suprema de Estados Unidos, dominada por los conservadores.