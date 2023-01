EEUU y Cuba coordinan lucha contra la delincuencia organizada

El Departamento de Estado precisa, sin embargo, que no afecta a la política del presidente Joe Biden "en temas críticos de derechos humanos en Cuba, que siempre es fundamental" y que su Gobierno condena regularmente.

Sin embargo, una normalización de relaciones con la isla comunista no parece estar en la agenda de Biden. Washington no solo mantuvo a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, sino que la incluyó en otra de naciones que no respetan la libertad religiosa.