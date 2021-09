El ave más peligrosa del mundo era criada por humanos hace al menos 18.000 años

Escucha esta nota aquí

Los casuarios, grandes y peligrosas aves que son capaces de provocar heridas mortales, habrían sido criados por seres humanos hace al menos 18.000 años, según sugiere una nueva investigación publicada por Proceedings of the National Academy of Sciences.

Los humanos que habitaban en el Pleistoceno recolectaban los huevos de estas gigantescas aves para criarlos, un comportamiento "que se produce miles de años antes de la domesticación del pollo", dijo la autora principal del estudio Kristina Douglass.

A veces considerados como "dinosaurios modernos", los casuarios no se parecen a los pollos, pero comparten una característica con los gansos: los recién nacidos deciden que lo primero que ven es su madre, lo que habría facilitado su crianza.

Un ave peligrosa y mortal

Capaz de alcanzar 1,8 metros de altura y pesar 54 kg, el casuario es conocido por ser agresivo, territorial y peligroso si es que se siente amenazado: "No se trata de un ave pequeña, sino de un ave enorme, intratable y no voladora que puede destriparte, agregó

Sus patadas y sus garras son capaces de generar graves heridas que han causado la muerte de seres humanos.

"Tienen unas garras realmente grandes, de 10 cm de largo. Y si se sienten amenazadas, las utilizarán", advirtió Douglas.

Un análisis a las cáscaras de huevo en Nueva Guinea

Los investigadores se "sumergieron" en las selvas tropicales montañosas de Nueva Guinea para encontrar respuestas. Ahí hallaron los restos de cáscaras de huevo que, luego de análisis posteriores, sugieren que los habitantes de ese entonces no solo usaban los huevos como alimento, sino que también para criar a las aves hasta su etapa adulta.

Esta ave alimenta principalmente de frutas vive en Australia y en Nueva Guinea. Particularmente en Nueva Guinea, los casuarios representan un recurso valioso. Las plumas, huesos, carne y huevos son apreciados por los habitantes de la isla que aún los comercializan.