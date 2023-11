El campo argentino, hastiado de política, se inclina incómodo por Milei

Prefiere no develar su voto, pero está a favor "de exportar libremente", como propugna Milei, y en contra de "políticas populistas", que identifica con Massa. "Hace años que votamos no al que más nos gusta, sino al menos malo", dijo.

Sunblad, en cambio, no votará por Milei, pero tampoco confía del todo en Massa.

"Personalmente no me gusta ningún candidato", aclara Sunblad, de 62 años de edad y con 30 al frente de una explotación agrícola ganadera de 2.000 hectáreas de soja, trigo y 400 cabezas de ganado.

"Pagar impuestos no es malo, pero si no los roban", señaló el agricultor preocupado por el destino de la escuela rural que se divisa al fondo de un camino de tierra, difícil de transitar cuando llueve.

Para el consultor político Carlos Germano, "Massa, aunque hizo todo lo posible, no pudo lograr la confianza del campo que pide previsibilidad con políticas de mediano y largo plazo".

Para Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria Argentina, Milei "es una opción, no una elección".

En Junín, al noroeste de Saladillo, Máximo Russ declara su apoyo a Milei y no teme las medidas más polémicas del libertario que considera mero marketing político. "Mi candidata era Bullrich, pero la única opción que me queda es él.

Estoy de acuerdo con sus ideas de abrir la economía, eliminar el déficit fiscal, bajar el gasto del gobierno, no entablar relaciones con gobiernos comunistas", enumeró.

En cambio relativizó otras ideas del libertario con las que no comulga como la dolarización, la libre portación de armas o la venta de órganos humanos. "No las aplicará porque no tienen sentido. Son meras expresiones para atraer al público", consideró.