El cocinero vasco García Basabe, del Palacio de Buckingham a repartir comida a necesitados

"Yo no puedo manipular la comida de la familia real, ya que la podemos contaminar. Ellos tienen un chef privado. Estamos con los que están un peldaño mas abajo de la realeza en el palacio", explica García Basabe a la AFP.

"Solo vi dos veces a la difunta reina, cuando iba en coche. A la que sí he visto de cerca es a Meghan", afirma el cocinero, en referencia a la esposa del príncipe Enrique, que vive ahora en California, desde que la pareja se mudó allí.

"Llevaba un gran sombrero y no la reconocí. ¡Tiene que ser alguien de la familia!, pensé", añade.

"Fue una cosa muy bonita. Nació de la noche a la mañana. Durante la pandemia, al ser yo una persona vulnerable, ya que soy diabético, me mandaron a casa en el trabajo en Buckingham. Me aburría, y como colaboro con organizaciones latinoamericanas en Londres, me llamaron de una iglesia para que pasara el mensaje de que podían dar comida a gente necesitada", señala.