El Congreso argentino debate un crucial paquete de reformas de Milei

La Cámara de Diputados de Argentina comenzó el lunes el maratónico debate de un paquete de reformas del presidente ultraliberal Javier Milei para desregular la economía argentina, en un proyecto reducido respecto al original que fracasó en febrero y cuya maratónica sesión se espera se prolongue hasta el martes.





De obtener la "media sanción" o aprobación de los diputados, la Ley Bases debe recorrer todavía un camino de espinas en el Senado, donde el gobierno cuenta apenas con 7 de los 72 escaños.





La propuesta incluye la declaración de la emergencia económica y energética por un año, la delegación de facultades del Parlamento al Ejecutivo (que permitiría a Milei gobernar por decreto), la reforma del Estado, la laboral, un régimen de incentivo a las grandes inversiones y cambios en la ley previsional, además de fijar una decena de empresas del Estado sujetas a privatización.





La ley contiene unos 230 artículos, un tercio de los incluidos en la ambiciosa reforma que se hundió en febrero en el Parlamento, donde el oficialismo no controla ninguna de las dos cámaras.





Milei, quien no ha conseguido la aprobación de un proyecto de ley hasta el momento y había dicho que avanzará en su plan de gobierno con o sin el apoyo del Congreso, festejó el domingo sus "logros económicos" a pesar de los reveses legislativos.





"La política estuvo todo el tiempo tratando de meter palos en la rueda y, a pesar de la política, lo estamos logrando y no vamos a cambiar el rumbo", dijo al canal LN+ el mandatario, que suele denostar a los políticos tradicionales a los que se refiere como "la casta".





Entre los oradores, el diputado oficialista José Luis Espert defendió la reforma fiscal, que definió como "el primer ladrillo de un sistema impositivo más razonable que permitirá, en un tiempo, bajar los impuestos para luchar contra la pobreza" que afecta a la mitad de la población de 47 millones de habitantes.





Mientras transcurría el debate, que comenzó a mediodía del lunes, decenas de manifestantes repudiaban el proyecto frente al Congreso en el marco de una concentración convocada por sindicatos y partidos opositores.





"Lo que hace el gobierno nacional es básicamente vender la patria, arruinar a la población, a lo que ellos llamaban la 'casta', y resultó que la casta era el pueblo", dijo a la AFP Manuel Crespo, un docente de 29 años que se sumó a la protesta.