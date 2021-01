El coronavirus mata a más de dos millones de personas en el mundo

Escucha esta nota aquí

La cifra de fallecidos por el Covid-19 superó este viernes los dos millones en el mundo y la OMS alertó de la situación catastrófica en Brasil, mientras que el laboratorio Pfizer anunciaba retrasos en la entrega de vacunas.



La situación en la región brasileña de Amazonas es peor que durante la primera ola de la pandemia, y puede provocar la implosión del sistema sanitario, advirtió la Organización Mundial de la Salud.



"De continuar así las cosas, claramente vamos a ver una ola que será peor que la ola catastrófica en abril y mayo", alertó el director de emergencias de la organización, Michael Ryan.



Falta oxígeno, guantes, y el personal sanitario está enfermando.



Cuando esos trabajadores, y los empleados de laboratorios, empiezan a enfermar masivamente "todo tu sistema [sanitario] empieza a implosionar", dijo Ryan.



Y los contagios en Sudamérica, también en alza, no se pueden explicar exclusivamente por nuevas variantes del Covid-19.



"También fue todo lo que no hicimos lo que causó" esta nueva oleada, criticó el experto, que pidió no bajar la guardia con las restricciones.



- Europa supera los 30 millones de contagios



De los 2.000.066 fallecidos desde el descubrimiento del virus en China en diciembre de 2019, Europa aparece como la región más castigada con 650.560 muertes, seguida de América Latina y el Caribe (542.410) y Estados Unidos y Canadá (407.090), según un recuento de la AFP.



Europa superó el viernes los 30 millones de contagios y, entre los países que experimentaron alzas preocupantes en los últimos siete días, destaca España, donde los contagios aumentaron un 168% y hubo más de 193.000 nuevas infecciones, seguido de Portugal y Bélgica.



Pero la situación también es grave en Alemania, donde se superaron el viernes los dos millones de infectados. El país sumó otros 22.368 casos y 1.113 muertos en las últimas 24 horas y el número de fallecidos roza los 45.000.



Alemania está viviendo así situaciones más graves que en la primera ola. "Las cámaras frías funerarias están llenas. Estamos en estado de catástrofe", explicó Jörg Schaldach, director de un crematorio en la región de Sajonia.



Francia, que adelantó dos horas a las 18:00 su toque de queda a partir del sábado.



Portugal, por su parte, inició este viernes un nuevo confinamiento generalizado, aunque con las escuelas abiertas.