El 'cura flamenco' que baila en sus misas, un artista a los 76 años

También se le conoce como el 'cura gitano', no porque sea gitano sino por su cercanía con este pueblo. De joven y por una labor social vivió en una chabola en Málaga (sur de España), y con 42 años el obispo le planteó ser sacerdote, aunque él no quería.

"En la feria del pueblo o la feria de Málaga siempre es momento de fiesta y yo digo: 'Pecado mortal el que no se tome una cerveza y pecado mortal el que no baile', hay que ir a la feria", bromea y señala que baila "cuando hay una celebración concreta", hay cante, ambiente o un coro: "Se empiezan a mover las piernas y ya ahí hay baile".

Dice que aunque no sabe bailar ningún palo flamenco, le mete mano "a todo": bulerías, sevillanas, rumbas o cartageneras: "Si me ponen un tango, bailo un tango, le meto mano a todos los palos".

Su baile ante el papa fue en la beatificación de un fusilado gitano conocido como 'el Pelé', en la que el entonces obispo de Jerez, también gitano, animó a José Planas a que demostrara su arte. "Cuando me empezó a tocar las palmas le dije: Ay, no me las toque usted, Juan Pablo, Santo Padre", recuerda, al no agradarle la forma en la que lo hacía.