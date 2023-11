El derecho al aborto triunfa en el estado de Ohio

Los electores de Ohio aprobaron el martes consagrar el derecho al aborto en la Constitución de ese estado controlado por los republicanos, según las proyecciones de la prensa estadounidense, una victoria contundente para los demócratas del presidente Joe Biden a un año de las elecciones presidenciales.



Señal de la importancia de esta cuestión para la campaña de 2024, en el estado conservador vecino de Kentucky, el gobernador demócrata Andy Beshear consiguió en paralelo su reelección tras hacer del derecho al aborto uno de sus caballos de batalla, según estos mismos medios.



En Ohio, el "sí" a incorporar una enmienda a la Constitución estatal que afirma el derecho a "tomar y llevar a cabo sus propias decisiones reproductivas" obtuvo un 55% de los votos, según una proyección del diario The New York Times.



La noticia se acogió con una explosión de alegría en una concentración de la coalición favorable al derecho del aborto en Columbus, la capital de este estado del Medio Oeste controlado por los republicanos.



"No tengo palabras para expresar lo que siento", dijo a la AFP visiblemente emocionada Summer McLain, de 27 años, que ha militado sin descanso en los últimos meses.



La coalición antiaborto Protect Women Ohio declaró en nombre de sus miembros tener el "corazón roto" por estos resultados.



Ohio se une así al grupo de estados, tanto progresistas como conservadores, que el año pasado votaron sistemáticamente a favor del derecho a la interrupción del embarazo, para sorpresa de los republicanos.



"Los trumpistas han perdido"

La votación fue seguida de cerca por todo el país porque permite tomar la temperatura entre los electores a un año de las presidenciales.



El presidente Biden, candidato a la reelección pero mal situado en los sondeos frente a su antecesor Donald Trump, se apresuró en celebrar los resultados y aprovechó la oportunidad para instar a hacer donaciones a su campaña.



"A través del país esta noche, la democracia ha ganado y los trumpistas han perdido. Los electores eligen. Los sondeos no. Ahora, todos juntos para ganar el próximo año", escribió en la red X.



Desde que la Corte Suprema anulara en el verano boreal de 2022 la sentencia Roe vs. Wade, que garantizaba el derecho federal a la interrupción del embarazo, la cuestión del derecho al aborto recayó en los estados. Muchos lo han restringido o prohibido, otros lo reforzaron.



La cuestión moviliza con fuerza entre los estadounidense. Incluso algunos que no se identifican como progresistas consideran demasiado radicales las prohibiciones decretadas por algunos estados.



En Ohio, una iniciativa de la derecha para complicar la organización y la adopción de referendos (con el aborto en la mira) fracasó en agosto.



Los defensores del derecho al aborto lograron reunir el pasado verano cientos de miles de firmas para presentar a votación la enmienda constitucional que consagre ese derecho.



Ambos bandos hicieron una feroz campaña en este estado, con millones de dólares en costos y anuncios omnipresentes en la televisión.



Latido del corazón

Después de la decisión de la Corte Suprema, Ohio adoptó una ley para impedir cualquier aborto -incluso en caso de violación o incesto- una vez detectado el latido del corazón en el útero, en torno a las seis semanas de gestación, cuando muchas personas aún no saben de su embarazo.



Dicha ley esta suspendida en medio de una batalla legal. Por ahora, el aborto sigue siendo legal en ese estado hasta las 22 semanas.



En el breve periodo en que la ley estuvo en vigor, una niña de 10 años embarazada tras una violación tuvo que viajar al vecino estado de Indiana para abortar, lo que generó protestas a nivel nacional.



La enmienda aprobada el martes procurará a cualquier persona "el derecho de tomar y llevar a cabo sus propias decisiones" sobre el aborto, la contracepción, tratamientos de fertilidad y de atención de abortos espontáneos.



Los electores de Ohio también aprobaron una legalización del cannabis, según la proyección de los medios estadounidenses.