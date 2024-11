El español que encontró el mayor coral del mundo: "Salí con una sonrisa de oreja a oreja"

El biólogo y camarógrafo español Manu San Félix explicó este jueves que sintió una gran emoción cuando descubrió el coral más grande del mundo en las Islas Salomón a bordo de una expedición científica de la sociedad National Geographic.



"Salí con una sonrisa de oreja a oreja y contento", señaló a EFE San Félix, que forma parte da la expedición del proyecto Pristine Seas de National Geographic, que hoy anunció el descubrimiento del coral en una expedición en estas aguas del Pacífico Sur el pasado 26 de octubre.



A través de una videollamada desde Honiara, el explorador relató que el descubrimiento fue "al azar" y que se maravilló al ver el gran coral, de 34 metros de ancho, 32 metros de largo y 5,5 de alto, en una inmersión junto con su hijo Íñigo San Juan, también miembro de la misión científica.



En ese momento ya tenía la impresión de la magnitud del descubrimiento, pero no fue hasta el día siguiente cuando las mediciones confirmaron que se trata del mayor coral conocido del mundo, mientras que el arrecife de corales más grande sigue siendo la Gran Barrera en aguas de Australia.



Pristine Seas, creado en 2008 por el también biólogo español Enric Sala como un proyecto de National Geographic, combina exploración e investigación para estudiar y promover la protección de áreas marinas en colaboración con las comunidades y autoridades locales.



"Para mí es la expedición número 52 (en las Islas Salomón). Las expediciones son de un mes y hasta dos meses, o sea, mucho tiempo, con miles de inmersiones y vamos a sitios muy remotos", dijo el buceador de 60 años, quien agregó que viajan a muchos lugares inexplorados.



"La exploración tiene una parte muy bonita por eso, pero también porque están pensados en encontrar cosas especiales", precisó San Félix, que se define como un "biólogo con cámara".



San Félix, ganador de varios premios de fotografía submarina, afirmó que en esta expedición a bordo del buque MV Argo viajaban un nutrido grupo de científicos, fotógrafos y otros profesionales de países como España, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda o Israel.



"Y es bonito eso, que haya esa diversidad de cultura, de nacionalidades (...). Creo que es algo enriquecedor", apuntó el explorador español, que destacó el buen estado de la colonia coralina descubierta, de la especie 'Pavona clavus'.



"El coral presenta buena salud y no hay muestras de blanqueamiento. Y lo que llama la atención es que los arrecifes cercanos están muy afectados. Eso está ahí para estudiarlo y entender el porqué de esta resistencia", aseveró.



La crisis climática

San Félix alertó de que quienes viven en ciudades perciben menos los efectos de la crisis climática, pero el impacto es evidente para quienes realizan estudios en entornos naturales como los océanos.



"Lo que está pasando es serio y es grave, lo que no tenemos que caer es en un mensaje apocalíptico como 'aquí no hay nada que hacer y nos abandonamos'. Estamos absolutamente a tiempo de cambiar y revertir la situación", precisó, al citar proyectos como Pristine Seas y su misión para proteger los océanos.



El explorador destacó que el objetivo del proyecto es lograr que en 2030 el 30 por ciento de los océanos estén protegidos, frente al 8,4 por ciento actual.



Desde 2008, Pristine Seas ha realizado unas 45 expediciones a una treintena de entornos marinos alrededor del mundo para promover la protección de los mares.



Tras finalizar la misión en las Islas Salomón, San Félix, que pasará a la historia como el hombre que avistó el coral más grande del mundo (hasta ahora), solo piensa en volver con su familia en España y descansar hasta la siguiente expedición programada en marzo del año que viene.