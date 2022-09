El exmilitar rebelde nacionalista Antauro Humala aspira a presidir y refundar Perú

"No nos regimos por conceptos ideológicos de derecha e izquierda, sino por el globalismo versus el nacionalismo", dijo Antauro Humala, quien abogó por "inyectar orgullo étnico y cultural por nuestra raza cobriza", la población predominante en el país.

"No es lo mismo porque ellos se sentían superiores, (nosotros) queremos hacer humanismo con la raza cobriza", acotó el exmayor.

Respecto a los derechos de las minorías, dijo que "la agenda LGTBIQ no está entre sus prioridades".

"No tengo nada contra los gays, en castellano se les llama maricones, (pero) el pudor es importante. Yo me siento agredido cuando un hombre me desea".