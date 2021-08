El gobernador de Nueva York renuncia por escándalos sexuales

Escucha esta nota aquí

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien se enfrentaba a una posible destitución por las denuncias de acoso sexual de 11 mujeres y a peticiones de renuncia por parte de sus compañeros demócratas, anunció ayer su dimisión.

Fue un sorprendente giro de tuerca para Cuomo, de 63 años, quien hace apenas un año era elogiado por su gestión de la pandemia de covid-19 y ahora está enredado en acusaciones de acoso y en denuncias de haber encubierto la magnitud de las muertes en residencias de ancianos.

“Creo que, dadas las circunstancias, la mejor manera en que puedo ayudar ahora es si me hago a un lado y dejo que el gobierno vuelva a ser gobierno”, dijo Cuomo en un discurso en vivo. “Mi dimisión será efectiva en 14 días”.

Cuomo, que entregará las riendas a la vicegobernadora Kathy Hochul, también demócrata, había negado las acusaciones de acoso sexual mencionadas en un informe publicado por la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

“El informe decía que yo había acosado sexualmente a 11 mujeres”, dijo Cuomo. “Ese fue el titular que la gente escuchó y vio. La reacción fue de indignación. Tenía que serlo. Sin embargo, también era falso”.

No obstante, señaló que quería “disculparse profundamente, profundamente” con cualquier mujer que pudiera haberse sentido ofendida por sus acciones.

“He sido demasiado informal con la gente”, sostuvo el gobernador saliente, quien había sido considerado como potencial candidato a la Presidencia por el partido Demócrata. “Abrazo y beso a la gente casualmente, a las mujeres y a los hombres. Lo he hecho toda mi vida”.

“En mi mente, nunca crucé la línea con nadie”, añadió. “Pero no me di cuenta de hasta qué punto se ha redibujado la línea”.

“Hay cambios generacionales y culturales que no he apreciado del todo. Y debería haberlo hecho. No hay excusas”.

“Pensé que un abrazo y rodear con el brazo a una empleada mientras se hacía una foto era amistoso, pero a ella le pareció demasiado atrevido”, sostuvo Cuomo.

“Besé a una mujer en la mejilla en una boda y pensé que estaba siendo amable, pero a ella le pareció demasiado agresivo”, añadió.

“Un luchador”

Cuomo, cuyo padre Mario también fue gobernador de Nueva York, fue elegido en 2010 y ganó fácilmente la reelección en este estado fuertemente demócrata en 2014 y 2018.

El político se describió a sí mismo como un “neoyorquino de nacimiento y crianza” y un “luchador”.

“Mi instinto es luchar a través de esta controversia porque realmente creo que tiene una motivación política”, aseguró.

Pero dijo que, en cambio, había decidido dar un paso al costado porque una lucha por la destitución “consumiría al gobierno”, costaría millones de dólares a los contribuyentes y “aturdiría a la gente”.

“Ahora el gobierno realmente necesita funcionar”, aseguró. “El gobierno necesita actuar. Y gastar energía en distracciones es lo último que debería hacer”.

