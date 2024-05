El Gobierno argentino busca replicar el triunfo de la Ley Bases en el Senado con miras al Pacto de Mayo

No obstante, primero el Gobierno deberá lograr que la Ley Bases y el paquete fiscal sean sancionados en el Senado -y sin modificaciones, por cualquier cambio implicaría que vuelva a Diputados-, por lo que ahora todas las miradas están puestas en Villarruel.



“Quiero agradecer a los Diputados del PRO, especialmente a Cristian Ritondo y Silvia Lospennato, por el compromiso demostrado y el trabajo realizado para hacer realidad la media sanción de la Ley Bases en la Cámara Baja. La historia recordará a quienes con honor y valentía estuvieron del lado del pueblo y no de los políticos que nos trajeron hasta acá. Cortar con 100 años decadencia no va a ser fácil, pero unidos vamos a romper con el statu quo”, destacó Milei en su cuenta de X.