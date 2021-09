El Gobierno español anuncia una nueva subida del salario mínimo

Escucha esta nota aquí

El Gobierno de izquierda español anunció este miércoles una nueva subida del salario mínimo, la tercera en dos años, pero un primer monto propuesto no convenció a los sindicatos, mientras la patronal teme que se socave la recuperación.

"No va a haber recuperación económica si no es una recuperación justa, si no llega a todos los estratos de la sociedad", declaró el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, durante un discurso público.

"Por eso la voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año", continuó Sánchez, reiterando su objetivo de llevar ese ingreso al 60% del salario medio para el fin de la legislatura en 2023.

Este anuncio se produce la misma jornada en la que se abrieron las negociaciones entre el Ministerio del Trabajo, los sindicatos y los empresarios sobre el nivel del salario mínimo, actualmente de 1.108 euros (1.310 dólares) brutos mensuales sobre doce meses.

En una primera reunión, el ministerio "ha propuesto alcanzar un acuerdo a tres años", con revalorizaciones de 15 euros (17,8 dólares) este año y de 31 euros (36 euros) "para 2022 y 2023", indicó en un comunicado el sindicato Comisiones Obreras, que exigió más ambición al Gobierno.

"La subida de 15 euros del salario mínimo que plantea el Gobierno es totalmente insuficiente, teniendo en cuenta la subida del precio de la vida (luz, alimentación, gas)", tuiteó de su lado el secretario general del sindicato UGT, Pepe Álvarez.

"Nosotros pensamos que no es el momento" de volver a subir el salario mínimo, opinó en sentido contrario Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, quien recordó que muchas empresas se encuentran en complicada situación por la pandamia del coronavirus.

Las negociaciones se retomarán el 6 de septiembre.

En 2019, el Gobierno de coalición entre los socialistas y su socio minoritario de izquierda radical Podemos ya aumentaron el salario mínimo en un 22%, a 1.050 euros (1.240 dólares) brutos. Esta revalorización estuvo seguida de una segunda de 5,5% en enero de 2020.

Estos aumentos, los más importantes en décadas, buscan subir el salario mínimo español -hasta ahora bajo- al nivel de sus vecinos europeos.