El "gringo" que espera la "Bitcoin City" de Bukele en una playa de El Salvador

En Chicago (centro-norte de Estados Unidos) no tenía un empleo fijo, conducía camiones o trabajaba en granjas, así que no dudó en hacer las maletas cuando en septiembre de 2021 escuchó la noticia de que la dolarizada economía salvadoreña se convertiría en la primera del planeta en tener al bitcóin como moneda de curso legal.

"Habrá Bitcoin City (...) Creo que es bueno, va a suceder. Así que me quedo", dice convencido Keegan, con el sonido de fondo de las olas rompiendo en la playa, a pocos metros de donde vive.

De la "Bitcoin City" aún no hay ni un ladrillo colocado. Y según una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) divulgada en enero, la moneda virtual -altamente volátil (su precio fluctuó entre 16.000 a 45.000 dólares en 2023)- no es popular entre los salvadoreños: 88% no la usó en sus transacciones el año pasado.