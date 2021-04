El Helicóptero Ingenuity consigue volar con éxito en Marte, según la NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EEUU) hizo volar este lunes, 19 de abril, con éxito el helicóptero Ingenuity en el cielo del planeta Marte, según datos enviados por el aparato desde el planeta rojo. Esto lo convierte en la primera aeronave a motor que realiza un vuelo en otro planeta.



A las 07:34 GMT, el vehículo de 1,8 kg se elevó tres metros sobre la superficie marciana y aterrizó tras 39,1 segundos.

Los datos e imágenes del vuelo autónomo se transmitieron a la Tierra, a 278 millones de kilómetros de distancia, donde fueron recibidos por el conjunto de antenas terrestres de la agencia espacial estadounidense y procesados más de tres horas después.

Los ingenieros observaron con tensión sus pantallas en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de California, donde se había diseñado y planificado la misión durante los últimos seis años.



Empezaron a aplaudir cuando uno de ellos leyó la lista de tareas que el helicóptero había realizado y concluyó: "Ingenuity ha realizado su primer vuelo, el primer vuelo de una aeronave propulsada en otro planeta", anunció un ingeniero del Laboratorio de Propulsión a Reacción mientras la sala de control de la agencia aeroespacial vitoreaba, hecho que fue replicado en las redes de la entidad.

En un breve video grabado desde el rover Perseverance se podía ver al helicóptero de 1,8 kilogramos volando tres metros sobre la superficie marciana, y luego volviendo a tierra firme.



Este dron mide 49 centímetros, en Marte pesa cerca de 680 gramos —en la Tierra serían unos 1,8 kilogramos— y funciona gracias a seis baterías de iones de litio, que se cargan gracias a una matriz solar instalada en la parte superior de su rotor.

Ingenuity dispone de dos cámaras, una en blanco y negro para la navegación y otra en color, que está orientada para tomar imágenes del terreno.

​La cámara del Ingenuity envió una imagen fija en blanco y negro desde su cámara de navegación que apuntaba hacia abajo, mostrando su sombra, parecida a la de un insecto, proyectada sobre la superficie.

"¡Ahora podemos decir que los seres humanos han volado un helicóptero en otro planeta!", dijo la ingeniera principal, MiMi Aung, a su equipo.

"Hemos hablado durante tanto tiempo sobre nuestro momento de los hermanos Wright en Marte, y aquí está", agregó.

El helicóptero viajó a Marte unido a la parte inferior del róver Perseverance, que aterrizó en el planeta el 18 de febrero en una misión para buscar signos de vida extraterrestre.

Perseverance envió un vídeo en color en el que se veía cómo el helicóptero despegaba y aterrizaba poco después.

Se espera que la NASA publique más imágenes del vuelo.

La agencia espacial estadounidense comparó la hazaña de este lunes con el primer vuelo propulsado en la Tierra, realizado por los hermanos Wright en 1903 en Carolina del Norte, en Estados Unidos.

La NASA introdujo un trozo de tela del avión de los Wright en Ingenuity en homenaje a aquel primer vuelo.

- Demostración tecnológica -

La agencia espacial había previsto el vuelo para el 11 de abril, pero lo pospuso debido a un problema de software que se identificó durante una prueba de alta velocidad de los rotores del helicóptero.

El problema se resolvió con una actualización de software y un cambio de código informático.

A diferencia del róver Perseverance, el objetivo de Ingenuity es únicamente demostrar que su tecnología funciona, y no contribuirá a los objetivos científicos de la misión para entender mejor las características de Marte.

Se espera que el helicóptero pueda allanar el camino para futuras naves que revolucionen la exploración de los cuerpos celestes al alcanzar áreas a las que los róver no pueden ir y al viajar mucho más rápido.

"No sabemos exactamente hasta dónde nos llevará Ingenuity, pero los resultados de hoy indican que el cielo -al menos en Marte- puede no ser el límite", dijo el administrador en funciones de la NASA, Steve Jurczyk.

El horario del vuelo en helicóptero se eligió teniendo en cuenta el clima de Marte.

El vuelo fue un desafío porque el aire en Marte es muy delgado: menos del 1% de la presión de la atmósfera de la Tierra.

Eso hacía que fuera mucho más difícil lograr la elevación, a pesar de que sería parcialmente ayudado por una atracción gravitacional que es de un tercio de la de la Tierra.

Ingenuity se desplegó en su zona de vuelo el 3 de abril y se encuentra ahora en el 16 día solar marciano de su ventana de pruebas de vuelo de 30 días marcianos (31 días terrestres).

El equipo continuará recibiendo y analizando datos en los próximos días, y luego planeará el segundo vuelo, que no será antes del 22 de abril.

"Nos tomaremos un momento para celebrar nuestro éxito y luego tomaremos el ejemplo de Orville y Wilbur (Wright) en cuanto a lo que debemos hacer a continuación", dijo Aung. "La historia demuestra que ellos volvieron a trabajar para aprender todo lo que pudieron sobre su nuevo avión y nosotros también lo haremos".

Esta es la segunda misión exitosa de los últimos meses, puesto que en febrero de este año, el rover Perseverance también alcanzó al planeta rojo.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG— NASA (@NASA) April 19, 2021